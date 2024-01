AMLO no asistirá a toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala: “Tengo mucho trabajo”

El presidente descartó asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala. Crédito: Cuartoscuro / EFE/

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la toma de posesión de Bernardo Arévalo como su homólogo de Guatemala e indicó que no asistirá a la ceremonia que se realizará este fin de semana, a la cual fueron invitados decenas de mandatarios y jefes de Estado.

Te puede interesar: AMLO destaca obra del escritor José Agustín y le envía mensaje: “Está malito; deseamos que se recupere”

En su conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, López Obrador argumentó que él no viajará a Guatemala debido a que tiene “mucho trabajo”; sin embargo, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), asistirá a la ceremonia en su representación.

El mandatario celebró que la transición de gobierno en ese país se llevó acabo “en los mejores términos” y con apego al método democrático.

Te puede interesar: AMLO defiende a su gabinete y a Sheinbaum de Sanjuana Martínez; niega que pidieran liquidaciones de Notimex para campaña

Asimismo, agradeció la atención del presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, al considerar que tuvieron una buena relación y no tuvieron ningún conflicto, además de que viajó a México en dos ocasiones.

“No voy a asistir a Guatemala, va en nuestra representación Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones. Que bien que me preguntan porque me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres, felicitarlos por haber resuelto en los mejores terminos, con el método democrático, la transición del gobierno.

Te puede interesar: AMLO dice que terminará su gobierno con petróleo para tres sexenios más: “Tuvimos suerte”

“La llegada de el nuevo presidente Bernardo Arévalo, agradecer también todas las atenciones del presidente Giammattei, pudimos tener una muy buena relación, nos visitó en México, nos encontramos en el país, dos tres veces aquí en la capital y también en Quintana Roo, yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con su gobierno”, afirmó.

El presidente indicó que su administración continuará pendiente de la situación en Guatemala; sin embargo, confía en que al país “le va a ir muy bien”, pues considera a Bernardo Arévalo “un hombre serio, responsable y progresista”.

“Pendientes de la situación de Guatemala, afortunadamente se resolvió respetando la voluntad del pueblo, de Guatemala y va a tomar posesión Bernardo Arévalo, que es un hombre serio, responsable, progresista, lo aseguro, creo fielmente, que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente, yo tengo mucho trabajo en el país, mucho mucho trabajo, porque ya me quedan ocho meses y unos días y estamos terminando obras porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas y no solo es terminar obras en lo civil sino que si se termina un hospital hay que equiparlo, tiene que haber médicos, tiene que haber especialistas”, puntualizó.