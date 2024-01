Profepa concluye que ‘Benito’ se queda en Chihuahua; animalistas pedían que fuera llevado a Puebla

Se pidió ayuda al presidente para cambiarla de lugar, siendo Puebla la mejor opción para su conservación Crédito: X @SalvemosABenito

Dese hace varios años la jirafa de nombre ‘Benito’ ha llamado la atención tanto de usuarios en redes sociales como de grupos animalitas, pues el ejemplar, de esta especie en peligro de extinción se encuentra radicando en el Parque Central de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua donde las condiciones climáticas no son las mejores para un animal de este tipo, por lo que se ha pedido de manera urgente que sea trasladado a Puebla aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que no.

Te puede interesar: Profepa inicia proceso para rescatar a la jirafa “Benito” tras varios meses de vivir en malas condiciones

La mañana de este miércoles 10 de enero, la cuenta de X -red social antes llamada Twitter- donde se ha pedido salvar a este espécimen, publicó un video donde se mostró que el clima que actualmente se vive en la ciudad fronteriza mantiene a “Benito” en malas condiciones, especialmente porque señalan que sus pestañas y saliva se han congelado, impidiendo que su salud sea la mejor. Del mismo modo, cuando se trata de temporadas de intenso calor, esta jirafa no cuenta con lugares adecuados para refugiarse, por lo que se ha insistido en que llevarlo a Africam Safari, lugar ubicado en el estado de Puebla sería ideal pues además éste podría convivir con otras jirafas, mejorando su estado anímico.

“Yo soy Benito y estoy muriendo congelado; mis pestañas se están congelando, mi saliva se está congelando y yo estoy agonizando y muriendo por el frío extremo”.

En redes sociales se denunció que Ciudad Juárez no cuenta con el clima adecuado para esta especie en peligro de extinción Crédito: X @SalvemosABenito

Grupos animalistas incluso hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para conseguir su cambio de hábitat. “Estoy agonizando por congelamiento; este es un caso de maltrato animal perverso. Por favor, ¡ayúdame!”, dicta el mensaje dirigido al mandatario, motivo por el cual el titular del Poder Ejecutivo adelantó durante la conferencia de prensa matutina de este día que analizaría el cambio.

“Voy a pedir a María Luisa Albores que vea este asunto, que se comunique con la gobernadora. Si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros”, dijo el mandatario.

Profepa determina que no hay cambio

Los involucrados en tratar de salvar a “Benito” han pedido que este ejemplar sea trasladado a Africam Safari, lugar que surgió tras el gusto de su fundador por la fauna salvaje y la necesidad de salvar a diversos elefantes africanos de ser sacrificados. El lugar basta destacar, publicó este día un comunicado de prensa en el cual se remarcó que ‘Benito’ sí podía ser aceptado debido a que se confirmaría el compromiso de velar por le bienestar animal.

“De inmediato accedimos, sabiendo que podemos brindarle las condiciones óptimas que ‘Benito’ necesita e incorporarlo a un grupo familiar de jirafas para favorecer su socialización”.

Africam Safari se mostró a favor de aceptar al ejemplar en sus instalaciones Crédito: X @AfricamSafari

No obstante, a pesar de la disposición de Africam Safari por albergar a esta jirafa, la Profepa publicó en redes sociales que esta especie se quedaría en el Parque Central de Ciudad Juárez pues, tras haber realizado una inspección al lugar, se determinó que no hay incumplimiento del “Plan de Manejo al que debe sujetarse”, por lo que no hay planes para su traslado.

Te puede interesar: ¡Siguen las trabas! Profepa aclara que la jirafa Benito no será trasladada a Africam Safari

“No es procedente referir al traslado de la jirafa, ya que es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que es obligación ineludible del parque y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar”.

Usuarios en redes sociales han denunciado maltrato animal Crédito: X @SalvemosABenito

Hasta este momento, el mandatario federal no ha reaccionado a esta decisión final aunque desde el estado de Guerrero se adelantó que se trabajaría en conseguir su traslado, por lo que usuarios en redes sociales han urgido a hacer algo al respecto pues ‘Benito’ corre el riesgo de agravar su salud o bien, padecer depresión como ha sucedido con otros animales en diversos zoológicos del país.