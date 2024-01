¡Siguen las trabas! Profepa aclara que la jirafa Benito no será trasladada a Africam Safari

Benito, una jirafa macho de 3 años en su espacio dentro del Parque Central. Este ejemplar llegó el pasado mes de mayo a esta frontera, sin embargo, activistas buscan trasladarlo a un mejor ya que señalan que el espacio en el que actualmente, esta es muy reducido y no le provee de una buena calidad de vida. FOTO: JUAN ORTEGA SOLÍS/CUARTOSCURO.COM

Desde hace meses se han denunciado las malas condiciones en las que se encuentra la jirafa Benito, y a pesar de que Africam Safari mostró su disponibilidad para abrirle sus puertas, el ejemplar permanecerá en el Parque Central de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aclaró a través un hilo en su cuenta de X (antes Twitter) que en días pasados sólo realizó una visita de inspección y subrayó que no es procedente el traslado pese a las condiciones que ponen en peligro la vida del animal.

“La #Profepa se permite precisar que no se está en presencia de un último trámite para proceder a su traslado. Con motivos de diversas denuncias se realizó una visita de inspección para conocer las condiciones en que se encuentra el ejemplar en cuanto a trato digno y respetuoso”, señalaron.

Aclaración de la Profepa. (Captura de pantalla)

La dependencia ambiental añadió que durante una primera visita al Parque Central de Ciudad Juárez se constató que no se ha cumplido el Plan de Manejo a que debe sujetarse, por lo que se dictó el aseguramiento precautorio del ejemplar y se ordenó al recinto que llevara a cabo diversos actos para preservar su integridad, pero éstos no fueron cumplimentados, por lo que la situación dio lugar a que el parque fuera emplazado a un procedimiento.

Posteriormente se ejecutaron dos visitas de verificación en las que se corroboró nuevamente que no se ha cumplido con las acciones que la Profepa determinó que debían realizar.

“El parque no sólo está obligado a cumplir con las obligaciones que asumió al adquirir a Benito, lo que no ha hecho. Además se encuentra sujeto al procedimiento mencionado, del que se emitirá la resolución en el transcurso de esta semana y la cual deberá acatar”, se lee en el hilo de X.

Asimismo, subrayó que por esta situación no es procedente referir al traslado de la jirafa, pues es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas “lo que es obligación ineludible del parque y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar”, detalló.

La confusión sobre Africam Safari

Este lunes 8 de enero el director del parque Africam Safari, Frank Camacho, publicó un video a través de sus redes sociales en donde dijo que el parque de animales en Puebla estaba listo para recibir a la jirafa.

“Estamos muy contentos de darles la noticia que vamos a recibir a Benito muy pronto, la jirafa que ha estado en el Parque Central de Ciudad Juárez [...] Desde hace tiempo hemos estado en pláticas con el parque de Chihuahua para darle a Benito un espacio acá en Africam y estamos ya listos para recibirlo; únicamente estamos en espera de los permisos de las autoridades federales para poder hacer este trasladarlo, que por su propia naturaleza es algo complicado”, señalaron.

De acuerdo con Ana Félix, de la asociación “Somos Su Voz”, Africam Safari es el único lugar que cumple con las condiciones para albergar a la jirafa y le pueda dar una mejor condición de vida.

Cabe apuntar que dicho recinto cuenta con la acreditación de la “Association of Zoos and Aquariums” y la “World Association of Zoos and Aquariums”, sobre el cuidado de los animales en vida salvaje.

¿Por qué la jirafa Benito está en riesgo?

La jirafa Benito, en su recinto en el Parque Central, gestionado por el gobierno municipal, en Ciudad Juárez, México, el 13 de junio de 2023. Los activistas trabajan para que Benito, una jirafa macho de 3 años que llegó al parque en mayo, sea retirada de su pequeño recinto.(AP Foto/Christian Chávez)

Benito, la jirafa de 3 años que arribó al Parque Central de Ciudad Juárez desde un zoológico en Sinaloa en mayo de 2023, ha estado viviendo en condiciones que han levantado preocupaciones entre organizaciones ambientales, periodistas y ciudadanos. La campaña “Salvemos a Benito” ha evidenciado el clima extremo de la región, el reducido tamaño de su corral, la deficiencia en su alimentación y la falta de un refugio adecuado ante las inclemencias del tiempo, lo que ha despertado exigencias para que la Profepa intervenga y asegure un trato digno para el animal.

Las condiciones de vida de Benito se hicieron visibles tras su llegada en reemplazo de Modesto, otra jirafa fallecida en 2021. Poco después, se reportó que Benito era objeto de alimentación irregular por visitantes y sufría por falta de sombra y abrigo, lo cual se comprobó viralmente en videos. En respuesta a las críticas, el gobierno de Chihuahua anunció el 21 de noviembre la expansión de su vivienda. Además, un informe del 9 de junio señaló la existencia de un sistema de calefacción en el hábitat de Benito. Sin embargo, se ha denunciado que la construcción de dicha calefacción empezó apenas a finales de noviembre de 2023 y no se completó para enero de 2024, período en el cual las temperaturas han bajado considerablemente, alcanzando registros bajo cero y presencia de nieve.

El bufete “Va por sus Derechos”, enfocado en los derechos de los animales, intentó buscar el amparo legal para el traslado de Benito, el cual fue desestimado inicialmente por un juez al haber sido presentado en el Estado de México. Pese a este revés, el despacho ha interpolado un recurso de queja cuya resolución está pendiente. Mientras tanto, las condiciones climáticas adversas en Chihuahua continúan poniendo en evidencia la urgencia de mejorar el entorno y cuidado de Benito, con temperaturas bajo cero y nevadas, elementos poco propicios para una especie propia de climas calurosos.