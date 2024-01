Ni un mes duraron: Óscar Barajas confirma que se acabó su matrimonio con ‘Kimberly la más preciosa’

Las peleas entre el nuevo matrimonio son una constante desde su relación de novios. Foto: IG Kimberly Irene

Los problemas para Kimberly, la más preciosa, y su esposo, Óscar Barajas, parecen incrementar en el inicio del 2024, pues a poco tiempo de protagonizar una de las bodas más vistas en los últimos años, se dice que el amor podría estar por terminarse tras la última discusión que tuvieron.

Así lo dio a entender el propio Óscar quien en una transmisión en vivo hizo fuertes revelaciones sobre la relación que sostiene con una integrante del clan de “Las Perdidas”, a tal grado que muchos creen que su matrimonio pende de un hilo.

La violencia doméstica no es un tema alejado entre este par de enamorados, incluso se ha cuestionado a la propia Kimberly sobre la continuidad de su entonces noviazgo si es que es víctima de malos tratos que se han visto en transmisiones hechos por ella en su canal de TikTok.

Nuevamente la pareja se encuentra entre la polémica por su forma de relacionarse. Foto: (Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

¿Qué sucedió?

El episodio más reciente donde ambos terminaron peleados se dio durante sus vacaciones en Mérida, Yucatán, cuando Óscar Barajas decidió publicar un video en donde confirmó que Kimberly, la más preciosa, le había regresado el anillo de matrimonio y, por ende, la relación había llegado a su fin.

“Amigos, realmente no es la primera vez (que pelean)... No pasó nada, y pues miren, Kimberly me devolvió el anillo, aquí está. Pero no pasó nada amigos”, declaró el hombre.

Incluso aseguró que su esposa lo había “corrido del hotel”, por lo que él decidió darle su espacio y salir a buscar un lugar para dormir. Situación que no logró pues afirmó que dormiría en la calle, a las afueras de un reconocido restaurante.

El recién esposo de "La más preciosa" indicó que se habían peleado durante su estancia en Mérida. Crédito: Twitter @baldozambrano01

Se le pasaron las copas

Posterior a su primer video, Óscar Barajas volvió a hablar sobre la razón por la que Kimberly se habría enojado, pero dejó de lado las acusaciones sobre el supuesto consumo de sustancias ilegales en una fiesta en donde fueron juntos. Ahí dijo que estar con la influencer era muy complicado, pero que en realidad tiene fuertes sentimientos hacia ella.

“Yo no quiero, porque yo la amo, pero ya, es algo que yo no espero de nadie. Mucha gente me lo dijo, pero a veces uno es tonto y es el corazón el que manda, amigos”.

Ya bastante afectado por la situación, Barajas volvió a compartir el momento en el que se encontró al tiktoker Antonio Betancourt mientras se encontraba bebiendo algunos tragos en una cantina. Ellos se lo llevaron de vuelta a su hotel, pero todo indica que Kimberly se encontraba muy enojada y no quiso recibirlo nuevamente.