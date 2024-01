Investigan a excoordinador de diputados del PRI por trata de personas; Alito Moreno acusa persecución

Tonatiuh "N", excoordinador de diputados en el Congreso de la Ciudad de México, está bajo investigación (Foto: especial)

Armando Tonatiuh “N” , excoordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, fue presentado por agentes la Policía de Investigación (PDI) para que rindiera su declaración por la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, respaldó a Tonatiuh “N” y a la bancada del PRI en el Congreso local, ya que aseguró que están siendo víctimas de actos de presión, chantaje y persecución que tienen como fin lograr la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la Ciudad de México.

“Todo mi respaldo a mi amigo @TonatiuhGCase y a las Diputadas y Diputados Locales del PRI en la Ciudad de México, quienes están siendo presionados, chantajeados y perseguidos por éste autoritario régimen, con tal de intentar conseguir los votos para la ratificación de la Fiscal de la CDMX.”

El presidente nacional del PRI acusó a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de estar detrás de estas acciones, que consideró como amenazas. No obstante, advirtió que la postura de los legisladores no cambiará.

“Las amenazas de MORENA no van a servir absolutamente de nada, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rajar. La postura del PRI es clara: VOTAREMOS EN CONTRA”, publicó este 6 de enero en su perfil en X.

Alito Moreno respaldó a Tonatiuh "N", quien es investigado por trata de personas (Foto: X/@alitomorenoc)

A Alito Moreno se sumaron varios actores políticos más, entre ellos Santiago Taboada, precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El aspirante culpó de la investigación contra Tonatiuh “N” a Godoy, a quien calificó como “espía y plagiaria”.

“Una muestra más de su desesperación ante su inminente derrota el día lunes en el @Congreso_CdMex. No nos van a doblar ni con sus amenazas ni con su persecución”, sentenció.

Bajo el mismo tenor se expresó Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien publicó: “La fiscal carnala y espía de la CDMX acaba de detener a @TonatiuhGCase, como parte de su terrorismo judicial y desesperación de Morena para lograr la ratificación de @ErnestinaGodoy_.”

“Una vez más les decimos que no nos vamos a doblar, el voto de nuestros legisladores será en contra de quien amenaza, persigue y amedrenta a la oposición. Por esto y más, les vamos a ganar.”

Fiscalía de la CDMX aclara situación legal de Tonatiuh “N”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisó este mismo de enero que Tonatiuh “N” fue citado a declarar como parte de una averiguación previa por su presunta implicación en el delito de trata de personas.

El PRI acusó que investigación contra Tonatiuh "N", es una forma de presionar para conseguir la ratificación de Ernestina Godoy Credito: Cuartoscuro

Asimismo, el órgano procurador de justicia aclaró que no está detenido, ya que no se giró una orden de aprehensión en su contra, sino una orden presentación. Sumado a ello detalló que previamente fue debidamente notificado en sus domicilios y llamado a declarar, pero no se presentó.

Ante la inasistencia de Tonatiuh “N”, el Ministerio Público hizo uso de su facultad para emitir una orden de presentación.

Morena va por último intento de ratificación de Ernestina Godoy

El pasado 5 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para discutir la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La sesión extraordinaria se llevará a cabo el próximo 8 de enero en punto de las 9:00 horas, un día antes de que finalice el periodo de Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX.

“A los legisladores y legisladoras les pido no permitan que intereses ajenos a la procuración de justicia dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho, se impongan en su conciencia y les dicten su voto”, dijo la fiscal en un mensaje a medios de comunicación.