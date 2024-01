Bill Clinton es captado en San Miguel de Allende en medio del escándalo de Jeffrey Epstein

Presuntamente el expresidente se reuniría con empresarios estadounidenses. (CUARTOSCURO/EFE)

Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, fue captado paseándose por las calles del pueblo mágico de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en medio del escándalo de la revelación de la lista negra de figuras ligadas a Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de pedofilia.

Luego de que la fotografía circulara en las redes sociales, la imagen fue retomada por el propio presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, quien confirmó que el exmandatario estadounidense se encontraba en la ciudad mexicana considerada como patrimonio de la humanidad.

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT! Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!!”, se lee a través de una publicación realizada a través de X.

Pese a que el político trató de ser discreto al pasearse en el primer cuadrante del municipio con una comitiva de seguridad pequeña, su visita no pasó desapercibida, sobre todo porque en esta localidad hay una numerosa comunidad estadounidense, por lo que se les vio saludándolo.

El presidente municipal de San Miguel de Allende compartió la imagen de Bill Clinton a través de sus redes sociales. (Captura de pantalla)

La exprimera dama y excandidata presidencial, Hillary Clinton, también fue vista acudiendo a la cafetería de la cadena Ki’BOK, escoltada también por una comitiva discreta.

Bill Clinton habría llegado la mañana de este miércoles al popular municipio de Guanajuato, a donde llegó para supuestamente mantener reuniones con empresarios estadounidenses que viven en dicho estado de México. Trascendió que las autoridades locales también lo buscaron para sostener un desayuno, pero el expresidente no respondió a esta invitación.

El exmandatario demócrata se trasladó a tierras mexicanas luego de que éste pasara Año Nuevo en la mansión del cantante Julio Iglesias, ubicada en Punta Cana, República Dominicana. Según La Vanguardia, el artista español cedió su propiedad al matrimonio Clinton, con quienes mantiene una cercana amistad, para que se mantuvieran alejados del foco por el escándalo de Jeffrey Epstein ante su posible vinculación en el caso.

La propiedad está construida en una finca de más de 450 hectáreas rodeada de gran vegetación y cuenta con siete habitaciones, ocho baños, una piscina y un estudio de grabación, entre otras características.

Su paso por la ciudad dominicana también quedó registrada en una fotografía revelada en la víspera de Año Nuevo, en donde se le vio reuniéndose con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, así como con Sebastián Piñera, exmandatario chileno; el empresario Frank Elias Ranieri, entre otros.

El expresidente fue visto nuevamente en Puntacana, destino que visitó en 2021. (X/@FrankERainieri)

Bill Clinton y la lista negra de Epstein

Este miércoles, la Justicia de Estados Unidos desclasificó una serie de documentos judiciales sellados relativos al financiero Jeffrey Epstein. La liberación de casi 1.000 páginas inéditas de deposiciones y declaraciones surge de un litigio iniciado en 2015 por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, ex pareja de Epstein.

Estos documentos forman parte del primer lote y se anticipa que algunos de los nombres a revelarse serán de personas destacadas. Sin embargo, se ha confirmado que la mayoría de los individuos mencionados no están acusados de ningún delito y han sido previamente identificados por medios periodísticos o en procedimientos legales.

Virginia Giuffre había interpuesto una demanda acusando a Maxwell de complicidad en los abusos sexuales llevados a cabo en propiedades de Epstein. Se incluyen Florida, Nueva York, Islas Vírgenes de EEUU y Nuevo México. Dentro de las graves acusaciones, Giuffre alegó ser forzada a mantener relaciones sexuales con individuos del entorno del financiero, señalando, entre otros, al príncipe Andrew del Reino Unido - quien negó los hechos. Maxwell, juzgada y condenada en 2021, cumple una pena de 20 años por su crimen de traficar menores para Epstein.

Vista del cartel con el que la Justicia estadounidense pedía el arresto del fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein, en una fotografía de archivo. EFE/Jason Szenes

La jueza Loretta A. Preska destacó que gran parte de la información de los archivos ya es de dominio público y que la asociación entre Epstein y figuras públicas era conocida. Desde 2019, han sido publicadas alrededor de 2.000 páginas de este caso, con más datos difundidos en años sucesivos, incluyendo menciones a Bill Clinton y Donald Trump, sin que estos estén acusados por Giuffre.

Aunque la documentación podría implicar a figuras de renombre, se ha establecido que los nombres de las víctimas de abuso no se revelarán para preservar su privacidad.

Antes de la publicación oficial, el Daily Mail reveló que Doug Band, anterior asesor del expresidente Bill Clinton, figuraba en la lista de 177 nombres asociados con Epstein que serían expuestos. Band, que acompañó a Clinton en viajes incluido uno en el jet privado de Epstein, el llamado ‘Lolita Express’, podría ser clave para comprender mejor las relaciones de la élite política con Epstein.

Esta reciente divulgación es la más actual en una serie de revelaciones que han mantenido el escándalo de Epstein en la esfera pública. El caso continúa despertando interés internacional, tanto por las figuras involucradas como por las trágicas experiencias de las víctimas.