Cuánto cuesta casarse o divorciarse en México este 2024

Lista actualizada de precios de trámites matrimoniales y divorcios para 2024 en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la llegada de un nuevo año, el Registro Civil de la Ciudad de México dio a conocer los nuevos precios de las bodas y de los divorcios para el 2024. Cabe recordar que una boda se trata de una ceremonia mediante la cual dos personas unen sus vidas, comúnmente va acompañada de una enorme fiesta.

Mientras que un divorcio es una decisión judicial que disuelve el vínculo matrimonial y que implica la pérdida de los derechos sucesorios entre los cónyuges, la cancelación de la pensión de viudedad, así como las obligaciones derivadas directamente de un matrimonio.

Es así que a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Registro Civil compartió una lista actualizada con los precios de los trámites para el 2024, quedando de la siguiente forma:

- Copias certificadas de Actas del Estado Civil de las Personas: 90 pesos.

- Registro de Actas de Nacimiento (a domicilio): 471 pesos.

- Registro de Acta de Nacimiento (fuera de circunscripción): 6 mil 750 pesos.

- Celebración de matrimonio (en oficina del Registro Civil): mil 518 pesos.

- Celebración de matrimonio (a domicilio): 3 mil 049 pesos.

- Celebración de matrimonio (fuera de circunscripción): 9 mil 328 pesos.

- Divorcio administrativo: mil 518 pesos.

- Cambio de régimen patrimonial en el matrimonio: 3 mil 49 pesos.

- Inscripción de nacimiento (ocurrido en el extranjero): mil 521 pesos.

El Registro Civil dio a conocer su nueva lista de precios Foto: Cuartoscuro

- Inscripción de matrimonio (ocurrido en el extranjero): mil 521 pesos.

- Inscripción de divorcio (ocurrido en el extranjero): mil 521 pesos.

- Inscripción de defunción (ocurrida en el extranjero): mil 521 pesos.

- Anotación marginal de Acta de Defunción ocurrida fuera de la CDMX o en el extranjero: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de divorcio: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de rectificación de acta: 745 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de tutela: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de adopción: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de presunción de muerte: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial de declaración de ausencia: 302 pesos.

- Inscripción de sentencia judicial (otras): 302 pesos.

¿Cuáles son los documentos necesarios para casarse en el Registro Civil?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la Ciudad de México, aquellas personas que deseen contraer matrimonio ante un juez deberán cumplir con los siguientes requisitos indispensables:

- Solicitud de matrimonio.

- Actas de nacimiento con copia certificada.

- Identificaciones oficiales.

- Comprobantes de domicilio.

- Convenio de régimen patrimonial.

Un divorcio administrativo en la Ciudad de México se mantiene en mil 518 pesos. Foto: Pexels/rdne

- Declaración de no tener una sentencia por violencia familiar. A pesar de que no se trata de un impedimento para poder registrar un matrimonio, las autoridades consideran fundamental en caso de que la otra parte del casamiento no se encuentre al tanto.

- Constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- Pago de tasa administrativa.

- Realización del curso prenupcial.

¿Cuáles son requisitos para divorciarse?

Por otra parte, aquellas personas que deseen separarse deberán tener en cuenta los siguientes requisitos los cuáles son indispensables:

- Solicitud de divorcio.

- Acta de matrimonio en original y copia.

- Actas de nacimiento, incluyendo las de los hijos (únicamente cuando aplique).

- Identificación oficial de ambos cónyuges.

- Comprobante de domicilio.

- Propuesta de convenio.

- Distribución de bienes.

- Custodia y convivencia con los hijos.

- Pensión alimentaria.

- Compensación que proceda.

- Ratificación del convenio.

- Proceso legal.