Qué decía el mensaje de Anette Cuburu sobre la ‘relación oculta’ de Andrea Legarreta con alguien de Televisa y que Mara Patricia borró

Anette Cuburu trabajó en 'Hoy' entre 2008 y 2010. (Captura de pantalla: Mara Patricia Castañeda // Programa Hoy)

Anette Cuburu, Andrea Legarreta y Mara Patricia Castañeda se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por una publicación en Instagram que revivió las supuestas diferencias de las conductoras, un pleito que sin lugar a dudas ha marcado sus carreras artísticas en los últimos 13 años.

Todo comenzó cuando la periodista de espectáculos publicó un fragmento de la entrevista que Andrea Legarreta le concedió en 2022.

En dicho video, la actual conductora de Hoy explicó que se distanció de Anette Cuburu cuando comenzó a señalarla como la responsable de esparcir rumores sobre su vida privada, en especial, sobre el supuesto amorío que habría tenido con Raúl ‘El Negro’ Araiza cuando era parte del matutino de Televisa y por el cuál habría terminado su matrimonio con Alejandro Benítez.

La conductora se divorció del ejecutivo de la televisora en 2011. (Instagram: @marapatriciacastaneda)

“Digamos que ella (Anette Cuburu) tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor alguien le dijo ‘Andrea fue a rajar’, ella prefirió creer eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”.

Anette Cuburu responde pero Mara Patricia Castañeda elimina su mensaje

Las declaraciones de Andrea Legarreta no tardaron en llegar a la exconductora de Venga la Alegría (VLA), quien no dudó en responder. Sin embargo, su comentario fue tan polémico que la periodista de espectáculos habría tomado la decisión de eliminarlo sin ninguna explicación.

(Instagram: @marapatriciacastaneda)

Por fortuna, varios usuarios de la plataforma alcanzaron a leer la respuesta de Anette Cuburu. De acuerdo con la información que varios volvieron a postear en la misma sección de comentarios, en el supuesto mensaje eliminado se habría expuesto una presunta relación extramarital entre Andrea Legarreta y un ejecutivo de Televisa:

“Ay Marita, porque no le preguntas mejor de tu jefe y su romance eterno por el cuál le sostienen su trabajo y ya dejan de hablar de mí!!! Que ninguna de las dos me conoce. Ella tiene mucha cola que le pisen y todo el mundo lo sabe”, habría escrito.

(Instagram: @marapatriciacastañeda)

Internautas explotan contra Andrea Legarreta

Las palabras de Anette Cuburu resonaron en la publicación y varios usuarios se lanzaron contra Andrea Legarreta:

“Andrea es odiosa, acéptalo”. “A mí también me caía bien, pero ahora ya no. Super mal me cae, por su culpa despidieron a importantes personas”. " La verdad todos piden que saquen a Andrea desde cuando y que raro que no la saquen y, como dicen por ahí, anda con un productor”. "