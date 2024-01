Tren Maya: estos son los precios para viajar de Cancún a Palenque

El Tren Maya es uno de los megaproyectos del sexenio de AMLO Crédito: Cuartoscuro

Óscar David Lozano Águila, director de la empresa de la Sedena que administra el ferrocarril del sureste, informó los diferentes precios que tendrá el Tren Maya en su ruta de Cancún, Quintana Roo, hasta Palenque, Chiapas.

Tal como se informó, este servicio de transporte contará con diferentes tarifas para pasajeros locales, nacionales y extranjeros. Estas tarifas ya se encuentran habilitadas desde el pasado lunes 1° de enero, cuando el servicio se restableció tras un freno de actividades.

Conviene recordar que el Tramo II del Tren Maya fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el último día del 2023; sin embargo, a diferencia de la apertura de la primera parte, en esta ocasión no hubo ceremonia y sólo realizó el recorrido acompañado de gobernadores y personal del gabinete federal.

¿Cuáles son las tarifas para viajar por el Tramo II del Tren Maya?

El recorrido completo es de aproximadamente 860 kilómetros; sin embargo, se trata de un viaje con escalas en las diferentes estaciones, ya que por el momento no existe un servicio directo.

Locales o habitantes de la región: el pasaje costará mil 199 pesos .

Habitantes de la República Mexicana: pagarán dos mil 123 pesos .

Visitantes extranjeros: el precio será de dos mil 850 pesos.

Conviene recordar que el gobierno federal también anunció que a lo largo del año, los adultos mayores de 60 años con credencial vigente del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuentan con la opción de aplicar un descuento que va desde el 15 y hasta el 50% en la compra de boletos en el servicio del Tren Maya.

Además de este sector social, otros que podrán ver disminuido el precio son los estudiantes y docentes, pues presentando la credencial de la institución educativa podrán pagar hasta el 50% menos del precio oficial.

AMLO respetará los tiempos electorales

En tanto, durante la inauguración de la nueva ruta, el mandatario mexicano adelantó que será respetuoso con los tiempos electorales y no inaugurará ninguno de sus megaproyectos después del mes de febrero, por lo que todas las obras pendientes quedarán sin ser presentadas hasta que pase el próximo 2 de junio.

No obstante, el político tabasqueño dejó en claro que eso no quiere decir que se frenen las obras de construcción que se tienen pendientes, sino, por el contrario, confirmó que todos los planes seguirán excepto los eventos donde se anuncian los resultados de la administración federal.

“Nada más vamos a inaugurar hasta finales de febrero, eso no va a significar que se deje de trabajar, pero no van a haber inauguraciones. Vamos a respetar la ley como siempre lo hemos hecho hasta que pasen las elecciones”, fueron las palabras que brindó a la prensa.

Asimismo, es importante recalcar, se espera que para el 29 de febrero de este año todos los tramos del servicio operen con normalidad.

AMLO explicó por qué no quedó terminada completa la obra del Tren Maya (EFE/Alonso Cupul)

Aunado a lo anterior, el mandatario mexicano se dijo conforme con los resultados de su gobierno, especialmente en lo concerniente a las obras públicas como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); sin embargo, reconoció que algunas obras necesitarán hasta dos sexenios.

“(Cerraremos) bien, como estamos ahora, así imaginen que va a ser el cierre. No voy a exagerar. Me conformo con estos resultados de ahora, es decir, que sigamos inaugurando obras. Me gustó mucho lo de la inauguración de la Megafarmacia”, explicó ante los medios de comunicación.