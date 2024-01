Así fue como Pérez Prado le dio a Cristina Pacheco el mambo de “Aquí nos tocó vivir”

El Mambo del Politécnico, pieza creada por el legendario músico cubano José Dámaso Pérez Prado en 1954, fue la cortinilla de Aquí nos tocó vivir (Archivo)

La periodista y escritora Cristina Pacheco falleció el jueves 21 de diciembre a los 82 años de edad, a sólo unos días de que su programa de televisión en Canal Once, Conversando, dejó de transmitirse y a casi 10 años de que su esposo, el escritor José Emilio Pacheco, murió.

El deceso de la también conductora emblemática del canal del Instituto Politécnico Nacional consternó al público en general y a la esfera cultural de nuestro país, pues no se conocía el estado de gravedad en la salud de Cristina, que llevó a que falleciera por complicaciones derivadas de un agresivo cáncer en el estómago.

De inmediato, el público destacó la prolífica trayectoria de la nacida en Guanajuato, cuyo programa emblema Aquí nos tocó vivir, se convirtió en un referente en la televisión pública cultural y encumbró a Cristina Pacheco como una periodista con dimensión social, al contar las historias cotidianas de habitantes de la Ciudad de México que normalmente no tienen un espacio a cuadro en la pantalla.

La periodista anunció que se retirará de Canal 11 (YT/Canal 11)

Era el México de finales de los 70 cuando en la televisión pública iniciaron las transmisiones de Aquí nos tocó vivir, el programa en el que Pacheco entrevistó lo mismo a las costureras afectadas por el sismo de 1985, a secretarias, mecánicos, carpinteros, relojeros y pepenadores, y cuya rúbrica musical fue un sello distintivo a lo largo de los 45 años que duró al aire.

Y es que las cortinillas iniciales y finales del programa que se transmitió por casi cinco décadas los días sábado por Canal Once fueron musicalizadas por El Mambo del Politécnico, pieza creada por el legendario músico cubano José Dámaso Pérez Prado en 1954.

Ya se prepara un homenaje a Cristina Pacheco en el Palacio de Bellas Artes (Imagen ilustrativa Infobae / Foto: Canal Once)

Al respecto del porqué Cristina eligió el tema usado comúnmente en eventos y celebraciones importantes del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, para musicalizar su programa, así lo contó la fallecida escritora.

“Simplemente es un mambo que me gusta muchísimo y muy poco tiempo después de que empezó el programa me encontré a Pérez Prado en un edificio y le dije, ‘lo quiero entrevistar’ y me dijo ‘¿tú eres la que hace el programa?’ y le dije que sí, y me contó una historia maravillosa, cómo escribió en quince minutos en una tienda del centro uno de los mambos más bonitos que hay, que es Patricia, que es el tema de La Dolce Vita. Entonces me dijo ‘úsalo (el Mambo del Politécnico), está bien, me parece muy bien, entonces estamos de acuerdo’”, contó en 2018 durante la celebración del aniversario número 40 de Aquí nos tocó vivir.

“Pérez Prado fue lindo porque lo oyó, y me dijo ‘Yo la vi a usted en un programa, usted úsela, use la música, úsela’ “, contó alguna vez Cristina sobre su relación con el “Rey del mambo” para el programa En persona, de Canal Catorce.