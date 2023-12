Pensión del Bienestar: posibles fechas de pago a adultos mayores de 6 y 12 mil pesos en 2024

Este es el posible calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para el 2024 Foto: Cuartoscuro

Uno de los programas más exitosos impulsados por el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el de la Pensión del Bienestar dirigida a adultos mayores de 65 años en adelante quienes de manera bimestral, reciben apoyo económico para que este puedan utilizarlo en la compra de insumos presentes en la canasta básica, así como en la adquisición de ropa, calzado, medicamento o cualquier otro artículo que les permita tener una vida digna.

Te puede interesar: Pensión del Bienestar: estos son los documentos que debes llevar antes del cierre del registro oficial

Cabe destacar que a partir de este año el apoyo económico tendrá un aumento del 20 por ciento, evento que además cumple con uno de los propósitos de campaña del mandatario de origen tabasqueño quien antes de arrancar su gestión como titular del Poder Ejecutivo prometió a la ciudadanía que este programa social sería del doble de lo que se entregaba, por lo que los beneficiarios podrán adquirir más productos, al tiempo de despreocuparse por el hecho de no contar con los recursos económicos para ello.

El pago será con aumento del 20% a partir del 2024 Foto: Cuartoscuro

La Pensión del Bienestar no solamente es un programa de índole constitucional, es decir, que aunque el actual gobierno encabezado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se encuentre en el poder, las administraciones futuras no podrán quitarlo a los beneficiarios garantizando que en adelante todos los mexicanos se vean protegidos con el mismo. Bajo esa tónica, se recuerda que a partir del mes de enero la cantidad que los beneficiarios recibirán será de 6000 pesos bimestrales y sólo unos bimestre la cantidad será de 12 000 pesos con motivo de la veda electoral correspondiente a las elecciones del próximo 2 de junio de 2024 donde además de elegir al relevo del presidente López Obrador, se buscará a un total de nueve gobernadores, alcaldes y sobre todo integrantes del Poder Legislativo.

Posibles fechas de pago

La Secretaría del Bienestar actualmente encabezada por Ariadna Montiel, es la encargada de hacer oficial el calendario de pagos para que los beneficiarios con base a la inicial de su apellido paterno, puedan cobrar el recurso. El motivo por el cual se dispersa de esta manera el recurso es para evitar aglomeraciones en la sucursales del Banco del Bienestar, además de hacer que se trate de transacciones de manera ordenada para que con ello, se garantice que todos los beneficiarios sin excepción, reciban el dinero de manera adecuada.

Los pagos serán con base a la inicial del apellido paterno Foto: Cuartoscuro

El último pago que se recibió en este 2023 fue a partir del 6 y hasta el día 30 del mes de noviembre es decir se llevó todo un mes para que los nueve millones 311 mil 834 de beneficiarios el recibieran los 4800 pesos que entonces se otorgaron. Si se toma en cuenta que así ha sido la mecánica de la dependencia para dispersar el recurso, los pagos de 2024 podrían quedar de la siguiente forma:

Primer Bimestre: de enero 8 a enero 31

Segundo Bimestre: de marzo 4 a marzo 30

Tercer Bimestre: sin pago

Cuarto Bimestre: de julio 1 a julio 31

Quinto Bimestre: de septiembre 2 a septiembre 30

Sexto Bimestre: de noviembre 4 a noviembre 29

Secretaría del Bienestar suspenderá pago durante este bimestre

Debido a que el próximo 2 de junio de 2024 el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo una de las jornadas electorales más grandes de toda la historia pues se buscará al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, así como al relevo de nueve gobiernos estatales, diversos alcaldes o presidentes municipales e incluso miembros del Poder Legislativo, se debe respetar la veda electoral que inicia del 30 de mayo al 1 de junio.

Durante un bimestre se hará un pago doble Foto: Cuartoscuro

Dicho periodo afecta de manera directa a todos los programas sociales pues estos se suspenderán con el objetivo de evitar interferir en la decisión de los mexicanos presentes en el padrón electoral para definir su voto; es por ello que para no dejar desamparados a los que estén inscritos en los mismos, la dependencia adelantará el pago lo que también afecta al de los adultos mayores.

Te puede interesar: Última oportunidad: amplían hasta esta fecha el registro para adultos mayores de 65 años para Pensión del Bienestar

En ese sentido, el tercer bimestre del año 2024 no habrá ningún pago, por lo que los adultos mayores de 65 años en adelante recibirán 12 000 pesos, es decir, un pago doble durante el bimestre marzo-abril. El recurso de podrá cobrar con base al calendario oficial que la dependencia arroje y los beneficiarios podrán retirar todo el dinero, tanto en ventanillas como en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Así se puede retirar el dinero en ventanillas

En caso de qué los beneficiarios quieran retirar los 12 000 pesos una vez que estos sean depositados, la recomendación es acudir a las ventanillas de la sucursal del Banco del Bienestar que tengan más cercano para lo cual se pedirá presentar la siguiente documentación:

Tarjeta bancaria vigente

Identificación oficial con fotografía vigente

Copia de la identificación que se presente al momento de la transacción

Adultos mayores de 65 años en adelante ya se pueden afiliar al programa Foto: Cuartoscuro

Se recuerda que además se puede retirar el efectivo con la tarjeta del Banco del Bienestar, también se pueden realizar compras y efectuar pagos en cualquier establecimiento comercial que cuente con terminal bancaria. En el caso de las tiendas de autoservicio, se puede retirar efectivo una vez que se haya realizado una compra y el dinero máximo que se puede otorgar es de hasta 2000 pesos por transacción. Caso de querer retirar dinero a través de tiendas de conveniencia estas podrán cobrar una comisión que va desde los 17 hasta los 22 pesos por movimiento.