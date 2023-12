La vez que el hijo de un narcotraficante no pudo saludar a AMLO para no manchar su carrera política

El hijo de un narco no pudo saludar a AMLO para no afectarlo (Infobae)

El autor del libro ‘Bienvenidos a Sinaloa’, Diego Enrique Osorno, plasmó en papel una plática que sostuvo con el hijo de un narcotraficante de quien no quiso decir su nombre, solo para hablar sobre los problemas que causa ser descendiente de un criminal reconocido.

Te puede interesar: Culiacán, la ciudad invadida de cenotafios tras los conflictos del Cártel de Sinaloa con los Beltrán Leyva

En su relato, el joven habló de aquella ocasión en la que estuvo cerca del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se quedó con las ganas de solicitarle una foto del recuerdo, pues tampoco pudo platicar por miedo a dañar su carrera política.

“¿Algo parecido te pasó con Andrés Manuel López Obrador?, ‘sí hace poco me encontré al ‘Peje’ en un aeropuerto, no simpatizo con partidos o con algún movimiento, pero es un personaje, yo lo he visto mucho en la tele, prensa, etcétera’, ¿te atrae?, ‘sí, se me hizo de lejos un tipo muy carismático, muy sencillo y humilde, y la verdad se me antojó acercarme y a lo mejor saludarlo, pero pensé, ‘no, esta persona tiene muchos enemigos y si alguien le toma una foto conmigo y que lo quieran dañar, va a ser un camino para lastimarlo’’”, se lee en el libro ‘Bienvenido a Sinaloa’ de Diego Enrique Osorno.

Te puede interesar: Estos son los costos de ser hijo de un famoso narcotraficante en México

Para evitar que después dijeran que el presidente se rodeaba con hijos de criminales, mejor decidió olvidarse de su fanatismo por el tabasqueño a quien considera como alguien carismático, pero no simpatiza con ningún partido.

AMLO 29 de diciembre

“‘Me quedé con las ganas de saludarlo, si me hubiera gustado tener el acercamiento, pero no, la pensé mejor’, ¿por qué? ‘por los mismos estigmas, si alguien le quiere dañar va a decir que ‘tiene relación con personas que tienen familiares presos’, todo el tiempo tienes que traer ese recuerdo de que eres hijo de un capo, ‘sí casi con todo, me imagino tu impulso detenido ante López Obrador’, ‘es una cosa muy rara, es un personaje que lo ves en la tele y en algunas cosas estás de acuerdo con él y te atrae para decirle ‘fíjese, me gusta esto, me gusta lo otro’, quizá lo hubiera hecho también con otro personaje, pero fue el que se me puso ahí en frente’”, continúa en su relato.

Te puede interesar: El partenón en el panteón de Badiraguato que espera la muerte de ‘Don Neto’, fundador del Cártel de Guadalajara

A pesar de tener posibilidades de sacarse una postal con el titular del Ejecutivo Federal, quien estuvo varios metros solo, luego de ser abordado por la prensa, mejor no quiso, aunque sí lo estuvo siguiendo por un largo tiempo dentro del aeropuerto.

“Lo estaba abordando la prensa, luego se alejaron de él y hubo un momento en que quedó solo e iba caminando con una señora que venía con él, me iba a acercar, pero dije ‘no’, me arrepentí y, ya que iba más lejos dije ‘no, chin, sí me voy a acercar’, la verdad lo seguí un rato, pero luego dije ‘definitivamente, no, para qué voy a dañar a esta persona’”, relata el autor a modo de plática con el joven.

Los costos de ser hijo de un famoso narcotraficante (Infobae)

Los costos de ser el hijo de un narcotraficante

El aislamiento de los demás y la soledad son algunas de las cosas que viven los hijos de capos, quienes tienen problemas a la hora de relacionarse con personas, e incluso para tener una pareja, debido a que hay familias que tienen ese estigma. El mismo joven señaló que en la primaria no hablaba con nadie.

“’¿Cuáles son los costos más importantes que has asumido al ser hijo de un capo?’, ‘el aislamiento, la soledad, la dificultad para hacer relaciones, con quien convives, a lo mejor con una mesera, en una gasolinera, en el súper, es todo lo que haces. Pues en la primaria era un poco cohibido’”.