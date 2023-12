AMLO: estas son las promesas que ha cumplido el mandatario a unos meses de que termine su administración

AMLO hizo 100 compromisos al inicio de su sexenio. Foto: Cuartoscuro

Este 2024 se termina la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En 2018, cuando llegó al poder, López Obrador lanzó una serie de promesas que, dijo, cumpliría al terminar su sexenio.

El pasado 2 de octubre, durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional dijo que ya había cumplido 99 de las 100 promesas que había hecho, y que lo único que le faltaba era esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese, pero además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí y me siento muy orgulloso solo de dos cosas: una, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo con la revolución de las conciencias...”, declaró durante La Mañanera del pasado lunes 2 de octubre.

¿Cuáles son los compromisos que hizo AMLO y que dijo ya haber cumplido?

Incluso, en la página del Gobierno Federal, viene la lista de las promesas que realizó AMLO, y según sus propias palabras, ya cumplió 99 de ellas. Estas promesas cumplidas, según el mandatario nacional, son las siguientes:

El Tren Maya fue una de las promesas que hizo al inicio se su sexenio. Foto: Cuartoscuro

- Dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales.

- Atender a todos los mexicanos bajo el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres.

- Mantener el Programa de Estancias Infantiles y regularizar los CENDIS.

- Entregar becas educativas a estudiantes de nivel básico que provengan de familias de escasos recursos.

- Otorgar becas de $800 mensuales para todos los estudiantes de nivel medio superior.

- Otorgar becas de 2,400 pesos mensuales a 300,000 estudiantes universitarios en situación de pobreza

- Poner en funcionamiento 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región.

- Impulsar la formación artística desde la educación básica y apoyar a creadores y promotores culturales. Garantizar protección al patrimonio cultural.

- Otorgar becas para la investigación científica y tecnológica. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación.

- Cancelar la mal llamada reforma educativa y establecer en el artículo 3º de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad.

- Implementar un plan para apoyar a los damnificados de los sismos con acciones de reconstrucción, trabajo y provisión de servicios públicos.

- Implementar un programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de la frontera norte.

- Garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Establecer, a mediados del sexenio, un sistema de salud de primera.

- Bajar los sueldos de los altos funcionarios y aumentar los de los trabajadores que ganan menos de $20 mil al mes.

- Aumentar la pensión para adultos mayores en todo el país a $1,274 mensuales.

- Apoyar a un millón de personas con discapacidad, priorizando a las niñas y niños en situación de pobreza.

- Implementar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que 2.3 millones de jóvenes recibirán $3,600 mensuales.

- Construir, con trabajadores locales, caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados con el fin de reactivar la economía.

- Otorgar un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos a pequeños productores.

- Implementar un programa de entrega de fertilizantes, empezando por Guerrero. Se iniciará la operación de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz.

- Establecer precios de garantía para la compra de maíz, frijol, arroz, trigo y leche en los almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa.

- Fomentar la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas. Los pescadores de atún y sardina recibirán un precio justo por sus productos.

- Plantar, en los próximos dos años, un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y crear 400 mil empleos.

- Se creará Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para fusionar Diconsa y Liconsa en una sola empresa con el fin de distribuir los productos de la canasta básica a un menor costo.

- Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la adquisición de novillonas, vacas y sementales.

- Otorgar créditos a la palabra a artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas empresas.

- Transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción.

- No aumentar el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz más allá de la inflación.

- Entregar los apoyos del gobierno directamente, sin intermadiarios.

- Crear el Banco del Bienestar.

- Los ahorros que se obtengan por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad se utilizarán para financiar los programas de bienestar.

- No aumentar los impuestos en términos reales ni incrementar la deuda pública.

- Respetar la autonomía del Banco de México con el fin de evitar inflación y devaluación.

- Seguir una política de austeridad republicana y transparentar el patrimonio de los funcionarios del gabinete.

- No comprar sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.

- Sólo los integrantes del gabinete ampliado tendrán secretarios particulares.

- Cancelar fideicomisos u otros mecanismos utilizados para ocultar fondos públicos.

- Integrar estructuras y programas duplicados.

- Reducir en 50% el gasto en publicidad del gobierno.

- Prohibir que los Secretarios de Estado convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas o inversionistas vinculados a la función pública.

- Prohibir que los funcionarios empleen a trabajadores del Estado en su domicilio.

- Ningún funcionario podrá cerrar las calles o detener el tráfico sin causa de emergencia.

- No comprar mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.

- No remodelar oficinas ni comprar mobiliario de lujo.

- Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.

- Eliminar seguridad personal para funcionarios que no lo necesiten.

- Eliminar gastos de vestuario y protocolo destinados al presidente, colaboradores y familiares.

- Cuidar los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos.

- Evitar gastos innecesarios en el extranjero y sólo designar un delegado federal en cada una de las entidades.

- Siempre tratar con amabilidad a los ciudadanos.

- Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, por medio de convocatorias y con observación ciudadana y de la ONU.

- Celebrar contratos de obra con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU.

- No contratar despachos para la elaboración de proyectos legislativos u otros documentos que puedan ser realizados por los servidores públicos.

- Reubicar las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores.

- No permitir violaciones al estado de derecho ni los fueros y privilegios.

- Reformar el artículo 108 de la Constitución con el fin de quitarle el fuero al Presidente.

- Aumentar el catálogo de delitos graves (corrupción, robo de combustible, portación ilegal de armas, evasión fiscal y delitos electorales).

- No habrá partidas presupuestales a disposición de los legisladores.

- Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos cuyo valor exceda $5,000.

- Establecer relaciones comerciales y financieras dando preferencia a los gobiernos que destaquen por su honestidad.

- Abrir el Complejo Cultural de Los Pinos el 1 de diciembre de 2018.

- Eliminar el Estado Mayor presidencial y el CISEN. No espiar a ciudadanos ni a opositores.

- Poner en venta el avión presidencial y la flotilla de aeronaves.

- Eliminar la pensión y servicios de funcionarios para expresidentes.

- Eliminar las inspecciones a establecimientos comerciales y evitar el soborno y la mordida: otorgar confianza a los ciudadanos.

- No estaremos en contra de la inversión y la generación de empleo, sino de la riqueza mal habida.

- Hacer del turismo una herramienta para lograr mayor desarrollo económico en el país y establecer un programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas.

- Construir el Tren Maya.

- Crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec.

- Aumentar la inversión pública para la producción de petróleo, gas y electricidad.

- Rehabilitar las seis refinerías y construir una nueva en Tabasco.

- Detener el desmantelamiento de la CFE: modernizar las plantas existentes y priorizar las hidroeléctricas.

- Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables.

- No permitir el uso de semillas transgénicas y proteger la diversidad de México.

El AIFA fue otra de las promesas de López Obrador. Foto: Cuartoscuro

- No recurrir a métodos de extracción que afecten la naturaleza.

- No permitir proyectos que afecten el ambiente y no privatizar el agua.

- Lograr la cobertura universal en telecomunicaciones y proveer internet gratuito en carreteras, plazas, escuelas, hospitales y otras instalaciones públicas.

- Solucionar la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México en tres años.

- Implementar el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte.

- Fijar el salario mínimo por encima de la inflación.

- Se solicitará la modificación del artículo 35 Constitucional para legalizar las consultas ciudadanas en decisiones de interés público.

- El primer domingo de julio de 2021 me someteré a consulta de revocación de mandato.

- Recorrer constantemente los municipios y estados del país para resolver problemáticas y evaluar avances.

- Llevar a cabo una reunión diaria con el Gabinete de Seguridad.

- Crear la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Constituir 266 coordinaciones de seguridad pública atendidas por la Guardia Nacional.

- No reprimir al pueblo y buscar, ante todo, la paz.

- Liberación a presos políticos y víctimas de represalias del poder.

- Respetar la libertad de expresión, no se censurará ningún periodista o medio de comunicación.

- La Fiscalía General contará con absoluta autonomía.

- Mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes.

- Implementar el Plan de Protección Civil Nacional y el ABC para catastrofes naturales.

- Respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.

- Mantener una relación de respeto, beneficio mutuo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos.

- Los 50 consulados de México en Estados Unidos defenderán los derechos de nuestros paisanos.

- Lograr el progreso con justicia y promover el bienestar del alma, no sólo material.

- Respetar la libertad de prensa, la manifestación de ideas y de creencias religiosas, en general los Derechos Humanos.

- Crear una Constitución Moral junto con la ciudadanía.

- Conmemorar los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Promover la lectura, el civismo, la ética y preservar la memoria histórica y cultural.