Quién es Lorenzo Faravelli, el último refuerzo extranjero de Cruz Azul para el Clausura 2024

Cruz Azul se encuentra contratando jugadores que refuercen a la institución para el Clausura 2024 de la Liga Mx, esto tras la llegada de Iván Alonso como nuevo Director Deportivo, por lo que ya han completado a los futbolistas extranjeros que integrarán a la plantilla, el último fue Lorenzo Faravelli quien ya se encuentra en la Ciudad de México.

La Maquina ha iniciado una reestructuración en la institución con la misión de convertirse nuevamente en un equipo competitivo. La limpia cementera comenzó con la dirección deportiva, trayendo al uruguayo Iván Alonso, junto con el entrenador Martín Anselmi.

Los dos se han encargado de traer varios fichajes que puedan ayudar a Cruz Azul a mejorar su nivel, además de darle salida a otros jugadores que ya no tenían cabida en la plantilla. Los refuerzos en los que han pensado son extranjeros y serán cinco para el Clausura 2024, junto con algunos mexicanos que puedan incorporarse en este mercado de fichajes.

Los jugadores que han contratado hasta el momento son: Kevin Mier, Camilo Cándido, Gonzalo Piovi, Gabriel “Toro” Fernández y Lorenzo Faravelli. Este último arribó a la CDMX el miércoles 27 de diciembre para ultimar los detalles de su contrato, siendo uno de los hombres de confianza del actual entrenador de los Cementeros.

Quien es Lorenzo Faravelli, nuevo refuerzo de Cruz Azul

Lorenzo Faravelli es un futbolista argentino de 30 años, juega como medio centro. Fue formado en las inferiores de Newell’s Old Boys, aunque ha jugado en clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Unión Española en Chile y el último de ellos, Independiente del Valle en Ecuador, en donde estuvo al mando de Martín Anselmi.

El mediocampista argentino tiene entre sus palmarés un título en Ecuador, una Sudamericana, una Recopa Sudamericana, todos con Independiente del Valle, además de un campeonato en Argentina con Newell’s Old Boys.

Los trofeos obtenidos con Independiente fueron de la mano de Anselmi, por lo que se conocen a la perfección, siendo la principal razón por la que fue pedido a Iván Alonso.

El precio estimado de Faravelli es de 1.5 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt, aunque se desconoce la cifra por la que el conjunto ecuatoriano lo vendió a Cruz Azul, recordando que varios jugadores fueron adquiridos a costos altos en el presente mercado de fichajes y durante la reestructuración del plantel comandada por Iván Alonso.

Lorenzo Fravelli nunca ha sido convocado a nivel selección, por lo que toda su carrera se ha desarrollado en clubes. El mediocampista será el último refuerzo No Formado en México (NFM) que llegue a La Maquina, esto debido a los cupos que tiene disponible la institución para el Clausura 2024 de la Liga Mx.

Su siguiente objetivo será el de traer refuerzos Formados en México (FM) para apoyar al equipo, recordando que solo siete NFM pueden estar en el campo, lo que obliga al entrenador celeste a buscar a los mejores jugadoras, quienes acompañarán a futbolistas como Ángel Sepúlveda y Uriel Antuna.

En las últimas horas, previo al arribó de Faravelli, se incrementaron los rumores respecto a la posible llegada de Alexis Vega, quien no tendría cabida en Chivas para el siguiente torneo. Se especuló que existía un acuerdo entre ambas instituciones, pero hasta el momento no existe nada concreto por lo que no hay una postura oficial por ninguna de las partes.

El precio del jugador mexicano estaría rondando los USD 3 millones, siendo una cifra poco agradable para los Rojiblancos, pero que ayudarían a dar salida a Vega tras el caso de indisciplina que tuvo en el Apertura 2023.