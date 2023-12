¿Qué vacuna contra covid protege más de la variante Pirola? Alejandro Macías, zar de la influenza, responde

Alejandro Macías explicó los beneficios de las vacunas Pfizer, Moderna, Abdala, Sputnik y Novavax ante la variante Pirola. | Jovani Pérez

Desde hace tiempo, los expertos han afirmado que la vacunación contra el coronavirus o covid-19 llegó para quedarse; sin embargo, a la fecha continúan apareciendo nuevas cepas y subvariantes de la enfermedad que provocan diversos síntomas, que podrían ser distintos a los ya conocidos, pero con el mismo riesgo de afectación, por lo que existe la duda de si los biológicos protegen de la misma manera que con el virus original.

Ante esto, Alejandro Macías, doctor, infectólogo y quien fue el zar de la influenza en México, explicó cuáles son los beneficios de cada una de las vacunas que se aplican actualmente en el país y su nivel de protección ante las nuevas variantes como la JN.1, también conocida como Pirola.

En su cuenta de X, antes Twitter, el especialista advirtió que de acuerdo con las proyecciones de contagio, se prevé que entre enero y febrero del 2024 haya un aumento en los casos de covid-19, principalmente con la subvariante JN.1 y BA2-86.

“Estamos en la Navidad del 2023 y apunto de entrar al año 2024, sabemos que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y probablemente en algunas regiones de Asia hay intensa actividad de covid-19, que está impulsada sobretodo por las subvariantes del virus de la covid-19, de las subvariantes Pirola, básicamente la BA2-86 y la subsubvariante JN.1.

“En México, esperamos que como ocurre siempre, viene por Europa, entra por el noreste de Estados Unidos y va abajar a México y el resto de América Latina seguramente en los meses subsecuentes, así que podríamos esperar, aunque ahorita tenemos básicamente influenza y virus respiratorio (RVS), que vamos a tener una intensa actividad de covid-19 hacia enero o febrero, si todas las proyecciones se vuelven realidad como siempre ha ocurrido”, dijo en un video.

Alejandro Macías, conocido como el zar de la influenza, pronosticó el final de la pandemia por COVID-19 en México (Foto: Facebook / @doctormacias)

¿Qué vacuna protege más?

El médico indicó que con la llegada de la subvariante Pirola, la venta de las dosis de Pfizer y Moderna en México, y la aplicación de Abdala y Sputnik de manera gratuita, “ha habido un intenso interés por la vacunación” y la efectividad de cada biológico.

Por ello, explicó que las vacunas Pfizer y Moderna son de ARN mensajero, mientras que la Novavax, que se vende en Estados Unidos, es de proteína. No obstante, todas son de distancias genéticas cortas, es decir, están actualizadas para proteger de las nuevas variantes, subvariantes y subsubvariantes.

En el caso de Abdala y Sputnik, que son de proteína y vector respectivamente, resaltó que no están actualizadas, pero son efectivas para proteger de síntomas graves e incluso, recomendó a la población que se las apliquen con confianza en caso de no tener acceso a las de otras marcas.

“En México tenemos básicamente, Abdala y Sputnik, que aplica el estado, Moderna y Pfizer que se están aplicando comercialmente, en los Estados Unidos también disponen de la vacuna de Novavax que es una vacuna de proteínas y tienen distancias genéticas cortas.

“Las vacunas originales, que se conocen ahora como vacunas ancestrales, se fabricaron con la información del virus original de China y tenemos ahí a Abdala y Sputnik, esas otras vacunas tienen una distancia genética corta porque se han actualizado a variantes que circulan más recientemente”, afirmó.

Aunque, el experto advirtió que en sí, “nunca vamos a alcanzar al virus, porque cuando aplicamos la vacuna, el virus ya es distinto”, pero como se ha visto con las vacunas contra influenza “la distancia genética es más corta” si se va actualizando cada biológico.

“Por ejemplo, la vacuna actual decíamos, las vacunas actualizadas se fabricaron con la información de los virus XBB, que son mucho más cercanos a la variante BA286, que es la que está circulando: la variante Pirola, que las que se fabricaron con el virus original en Wuhan, China”, precisó.

En México actualmente se aplican las vacunas Pfizer, Abdala y Sputnik. EFE/Alberto Valdes

¿Por qué la Abdala y la Sputnik no han sido aprobadas por la OMS?

Alejandro Macias destacó que la vacuna se aplicará de forma anual y será una sola dosis, salvo en los casos en que alguna persona no haya completado su esquema anteriormente.

Asimismo, puntualizó que las ventajas de Moderna, Pfizer y Novavax son que tienen el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que Abdala y Sputnik aún no cuentan con este beneficio ya que en su documentación no han comprobado su seguridad y efectividad.

Aunque insistió en que esto no significa que no sean seguras o efectivas, pues se han aplicado a millones de personas en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Vietnam, sin que se haya registrado evidencia de que causen alguna afectación o falla.

“La OMS ha reconocido solo 10 vacunas, porque no ha reconocido todavía a la Abdala y Sputnik, porque no han demostrado al menos en documentación que sean primero, seguras, y segundo, eficaces y quiero aclarar que el hecho de que no lo hayan demostrado en su documentación no quiere decir que no lo sean, todas estas son seguras”, reafirmó.