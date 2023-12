‘Feliz AMLO Nuevo’: Lord Molécula regala dominó al presidente, pero le batea su invitación a jugar |VIDEO

En su primer año como presidente, Carlos Pozos también le regaló a AMLO un ejemplar del juego. Foto: Gobierno de México

Durante la sesión y preguntas y respuestas de La Mañanera de este 27 de diciembre, el youtuber y periodista Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, le entregó varios regalos al presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de las fiestas decembrinas, y aprovechó para autoinvitarse a la casa de Palenque del mandatario una vez que éste se retire en 2024 de la vida política.

Entre los regalos se encontraban un obsequio con la leyenda ‘Feliz AMLO Nuevo’, un encargo que le mandó una profesora de Coahuila junto con un sobre, y un dominó como aquel de The Beatles que el youtuber le regaló en su primer año de gobierno.

“Tal como Adolfo Ruiz Cortínez invitó a su compadre a jugar dominó con el, ¿me permitiría ahora en su retiro allá en Palenque, echarme una manita de dominó?”, cuestionó Pozos.

Sin embargo, la respuesta del presidente no fue la que todos esperaban, pues López Obrador bateó la invitación de Lord Molécula al asegurar que una vez que deje la presidencia, el 1 de octubre de 2024, su retiro será definitivo y no tendrá contacto con nadie del medio, e incluso ya advirtió a su familia que en la casa de Palenque no se hablará de política.

AMLO le bateó la invitación frente a todos, pero explicó por qué

“Qué bien que preguntas: una vez que yo entregue la banda (presidencial), ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya, no voy a tener ninguna relación, más que la familiar (...) yo ya cierro mi ciclo, ya me jubiló y no voy a poder atender o recibir a nadie”, sentenció AMLO.

Asimismo, agregó que una vez que deje de ser presidente y se vaya a su casa de Palenque, Chiapas, no va a aceptar invitación de nadie para eventos en México o en el extranjero, pues procurará quedarse encerrado leyendo, ya que se llevará muchos ejemplares a fin de no tener la necesidad de estar en bibliotecas, hemerotecas y/o librerías. Y recordó que todo esto será parte de su próxima investigación, la cual dijo que le tomará entre tres o cuatro años.

“Mi rutina va a ser levantarme temprano como siempre y caminar una hora cinco kilómetros, espero que para entonces siga yo con ese ritmo. Y luego al baño, desayuno, unas dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media.

Me levanto de la mesa de trabajo, camino dos-tres vueltas no muy largas, me tomo un café o un pozol, me vuelvo a sentar hasta la 1-1:30 que es la hora de la comida, caminar, y luego de nuevo sentarme a trabajar ocho horas, pero escribiendo, y acostarme temprano, para levantarme también temprano”, detalló el presidente sobre cómo será su retiro.