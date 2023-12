Álvin Mendoza confiesa que se peleó a golpes con Salvador Cabañas en los vestidores del América | VIDEO

Los dos futbolistas se encontraban furiosos tras un partido importante en el que sufrieron una goleada. (Mexsport)

Alvin Mendoza, exjugador y campeón con América en 2005 lanzó una gran confesión al aire, tras revelar que se lio a golpes con su excompañero Salvador Cabañas en los vestidores por una broma que le hicieron otras personas.

Dicha declaración se dio a conocer en el podcast del exportero del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, quien invitó al defensor americanista a contar sus grandes experiencias en el club de sus amores: el América.

Sin embargo, entre las anécdotas, el ex número 22 de las Águilas confesó que Cuauhtémoc Blanco era el más bromista del vestidor, pero con quien se lio a golpes fue con Salvador Cabañas, ya que el paraguayo no soportaba las bromas y aquella ocasión lo culparon de hacerle una maldad que no tuvo nada que ver.

Compañeros tuvieron que separar al Alvin y a Chava

En aquel partido, los culés lograron imponerse 4 a 0 a las Águilas. (Getty Images)

El ex defensor contó al ex guardamenta celeste que dicha pelea se suscitó durante el Mundial de Clubes de 2006 en Tokio, Japón tras caer eliminados por goleada de 4 a 0 ante el FC Barcelona de la Liga Española.

En aquella ocasión, el Alvin Mendoza dijo que el vestidor americanista estaba caliente por la eliminación de las Águilas antes los Culés; sin embargo, todo explotó cuando le hicieron una broma a Cabañas y todo acabó a golpes.

El ex defensor del América, confesó que el delantero paraguayo no era muy fan de las bromas en el vestidor; sin embargo, cuando lo culparon de una, Salvador y él se fueron a los golpes. Crédito: Instagram @yosgartguti25

“¿El Temo era entre los más bromistas, pero en algún compañero mamón, medio serio que te acuerdes haber convivido?, le preguntó Yorgart Gutiérrez al Alvin Mendoza, quien tajantemente dijo: “Chava Cabañas era muy serio. Ese güey casi nunca bromeaba. Era difícil, le hacías una bromita y luego luego se prendía. Me agarré a madraz&%& con él en Japón por una broma que le hicieron y me echaron la bronca a mí y que nos agarramos a put&%/ y luego calientes porque nos eliminan allá en el Mundial de Clubes”, confirmó