AXE Ceremonia: asistentes quieren vender sus boletos tras revelarse cartel y precios por día

El festival se realizará el 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario (@AXECeremonia)

Aunque la presencia de Kendrick Lamar generó una gran expectativa por el Axe Ceremonia 2024, los posibles asistentes al festival ya habían dicho que el resto del cartel no estaba “a la altura” del headliner principal, pero ahora están intentando vender sus entradas.

Te puede interesar: Spotify México: las 10 canciones más populares de este día

El lunes 18 de diciembre se dio a conocer cuál será el cartel por día y también comenzó la venta de boletos para sábado y domingo, pero entre comentarios, muchas personas que ya tenían sus entradas aprovecharon para ponerlas a la venta.

Y es que la gente que compró su boleto sin conocer el cartel únicamente estaba esperando conocer el cartel por día para decidir entre asistir el sábado o el domingo. Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse:

Cartel por día del AXE Ceremonia 2024 (X/@AXECeremonia)

“Vendo boleto de domingo a precio compis”, “Kendrick va sólo el sábado y yo también”, “sólo espero que no empalmen a Kendrick Lamar”, “el festival pudo ser de un sólo día y no pasaba nada”, “vendo boleto pal domingo porque no conozco ningún artista que se presente ese día“, “por favor no empalmen a Kendrick con Romy, Sampha ni twigs. Se los ruego”, entre otros.

Te puede interesar: Ana Gabriel anunció nueva gira “Un deseo más” en México: fechas, ciudades y preventa

Estos son los artistas que se presentarán el sábado 23 de marzo en el Axe Ceremonia:

Kendrick Lamar

Alvaro Diaz

Charlotte de Witte

FKA Twigs

Floating Points

Romy

Sampha

Yves Tumor

Akriila

Astrid Hadad

Chico Blanco

Desnudez Disidente

Étienne de Crécy

Boombass

DJ Falcon Gale

Iris Estefanía

Jean Dawson

Leisure

Lil Ziphe

Mexican Jihad

Pepx Romero

Pablo

Rusowsky

Soto Asa

Toccororo

Torina Moreno

Tyler Matthew Oyer

Underscores

Kendrick Lamar elevó las expectativas (Ocesa)

Ellos son los artistas que se presentarán el domingo 24 de marzo

LCD Soundsystem

Fuerza Regida

Arca

Bad Gyal

El Bogueto

Four Tet

James Blake

Kenia Os

Overmono

Sevdaliza

Peggy Goy

Akasha

Arieshandmodel

BB Trickz

Bclip

Desnudez Disidente (de los únicos que se presentarán ambos días)

Derretida

Diego Vega

Dorian Electra

Joaquina Mertz

Justin Morales

Kebra

Lara Project

Pepx Romero (también se presentará los dos días)

Six Sex

Por el momento, no se han dado a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas en el Parque Bicentenario, pero se espera que se publique la organización algunas semanas antes de que se realice este festival en el 2024.

Precios por día de AXE Ceremonia

Trueno en el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 2 de abril de 2023 (Foto AP/Marco Ugarte)

Los precios por día de este festival son los mismos tanto para el sábado 23 como para el domingo 24 de marzo, lo único que modifica el costo es el tipo de entrada.

Individual general: 2 mil 806 pesos mexicanos

Individual Plus Axe: 4 mil 209 pesos mexicanos

Individual Comfort Pass: 3 mil 355 pesos mexicanos

Mucha gente se llevó una decepción cuando se liberó el cartel completo de este festival porque se habían creado expectativas a través de rumores y supuestas filtraciones de la lista de famosos.

Te puede interesar: Así fue el momento en que Peso Pluma arrojó una pantalla al público en Ecuador | VIDEO

Algunas de las peticiones que circulaban en redes eran Tyler The Creator, $uicideboy$, Nothing Nowhere, Jorja Smith, Aphex Twin y Baby Keem, también había quienes creían posible la visita de Kanye West (Ye) a México.

Estos fueron los memes que dejó la revelación inicial del cartel (Captura de pantalla)

Muchos de los memes que se difundieron hace algunas semanas trataron de hacer una sátira respecto a que supuestamente el presupuesto del festival se había terminado cuando se consiguió la presencia de Kendrick Lamar.

Por otra parte, en un sentido positivo dentro de tantas bromas, hubo quien señaló que el festival estaba aparentemente dedicado a las minorías, pues serían el público que realmente iba a disfrutar de los artistas del AXE Ceremonia en 2024.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Tan lejos de lo que fue Ceremonia y tan cerca del Pa’l Norte, “con ese cartel deberían regresar a ser un día de festival”, “mínimo hubieran traído al Dellafuente, parece goteo de dos días”, “puras bandas para albañiles sin estudios”, “le va a doler la espalda a Kendrick por cargar con todo el peso del festival”, “está mejor el cartel fake”, “se les fue todo el presupuesto en Kendrick”, “no compren nada, esperen que los den al 2x1 por el cartel tan mediocre”.