AXE Ceremonia: los memes y reacciones que dejó el cartel del festival

Mucha gente aseguró que se había terminado el presupuesto por traer a Kendrick Lamar (Ocesa)

Después de que hubo una oleada de reacciones positivas por la confirmación de Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia 2024, por fin se reveló el cartel completo del festival, pero a los posibles asistentes les pareció que los otros artistas no estaban “a la altura” de ediciones pasadas y no cumplían sus expectativas.

Esto provocó una gran cantidad de memes y críticas hacia la curaduría del AXE Ceremonia; sin embargo, también hubo muchas personas que defendieron a los artistas y aseguraron sentir entusiasmo por acudir al festival, el cual se llevará a cabo el 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Bicentenario.

Ya que se habían difundido carteles falsos creados a partir de rumores, las personas sintieron que el AXE Ceremonia no había revelado la lista de cantantes verdadera, si no que aún faltaban los headliners.

Algunas de las peticiones que circulaban en redes eran Tyler The Creator, $uicideboy$, Nothing Nowhere, Jorja Smith, Aphex Twin y Baby Keem, también había quienes creían posible la visita de Kanye West (Ye) a México.

Entre los memes creados, algunas personas externaron que tal vez los organizadores del festival únicamente juntaron a artistas “poco conocidos” porque ya habían gastado todo su presupuesto en la presencia de Kendrick Lamar.

Otros posibles asistentes calificaron al festival como “rancio”.

En un sentido satíricamente positivo, un internauta señaló que el festival estaba “dedicado” a las minorías, pues serían el público objetivo de los artistas que se presentarán en el Ceremonia.

Estos fueron algunas de las quejas que se pudieron leer en redes sociales:

“Tan lejos de lo que fue Ceremonia y tan cerca del Pa’l Norte, “con ese cartel deberían regresar a ser un día de festival”, “mínimo hubieran traído al Dellafuente, parece goteo de dos días”, “puras bandas para albañiles sin estudios”, “le va a doler la espalda a Kendrick por cargar con todo el peso del festival”, “está mejor el cartel fake”, “se les fue todo el presupuesto en Kendrick”, “no compren nada, esperen que los den al 2x1 por el cartel tan mediocre”.

En sentido positivo también hubo un par de memes, pues se centraron en criticar a la gente que sigue haciendo peticiones del AXE Ceremonia de acuerdo con sus expectativas.

Otro creador de contenido auguró una gran cantidad de ventas de boletos para el festival por la calidad de artistas que traerá el Ceremonia de 2024.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse por parte de la gente a la que si le gustó el cartel del Ceremonia 2024:

“La gente diciendo que se acabaron el presupuesto en Kendrick en efecto no le sabe”, “ver a LCD y FKA en vivo va a estar muy chingón. Buen cartel, tío Ceremonia”, “lo siento Vive Latino, ya decidí quién se va a llegar mi aguinaldo ESTE era el line up para los 10 años de Ceremonia”, en referencia a las múltiples quejas que se pudieron leer sobre el cartel del Vive Latino 2024. Fueron varias personas las que compararon los carteles de los festivales masivos que habrá en 2024.

Precios del AXE Ceremonia

Abono General : 4 mil 270 pesos mexicanos.

Abono Comfort : 5 mil 260 pesos mexicanos.

Abono Plus: 6 mil 600 pesos mexicanos.

Cartel de AXE Ceremonia 2024

Entre los headliners se encuentra LCD Soundsystem, Fuerza Regida, Kendrick Lamar, Álvaro Díaz, Arca, Bad Gyal, Charlotte de Witte, James Blake, Kenia Os, Peggy Gou, Floating Points y Overmono.

