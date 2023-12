Pobladores de Santa María Jacatepec agreden y retienen al alcalde Gadiel Rodríguez I VIDEO

(Foto: X)

Gadiel Rodríguez Gómez, presidente municipal de Santa María Jacatepec en Oaxaca, fue agredido y retenido este sábado por un grupo de habitantes en pleno día de su segundo informe de actividades.

Los eventos se desarrollaron en el palacio municipal, donde cerca de 200 ciudadanos, armados con palos y otros objetos, irrumpieron en el Palacio Municipal acusando al edil emanado del Partido Encuentro Solidario (PES) de corrupción y desvío de recursos.

La Secretaría de Gobierno (Sego) confirmó la agresión y la retención de Rodríguez Gómez, la cual ha desatado protestas en la zona y el bloqueo de puentes de acceso a la comunidad.

En la trifulca, hombres, mujeres, niños, síndicos, regidores y directores del ayuntamiento de Jacatepec corrieron para ponerse a salvo,

La violencia surgió ante alegatos de que el edil no ha transparentado el manejo de 15 millones de pesos. Los manifestantes exigieron también la finalización de dos obras públicas en la localidad de La Joya, que actualmente cuentan con un 75% de avance.

Elementos de la policía estatal y otras fuerzas de seguridad se han desplegado en en el municipio para mantener el orden. A pesar de la atención médica otorgada en el sitio, Rodríguez Gómez se encuentra retenido dentro del establecimiento, sin que se haya confirmado su estado de salud o la fecha de reanudación de actividades.

En el contexto del ataque, diversas figuras políticas y responsables de la administración municipal buscaron refugio para salvaguardar su integridad, mientras que la Delegada de Paz del distrito de Loma Bonita, Laura Canel, también sufrió agresiones.

El edil Gadiel Rodríguez (Foto: X)

Rodríguez Gómez también es promotor en la región de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Los policías dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y, según videos difundidos en redes sociales, realizaron detenciones, cuyo número aún no se precisa.

”Por no cumplir llamó a estatales para poder escaparse y no cumplir su obra. La Joya fue amenazado de muerte por los estatales aventando gas lacrimógeno para espantar a la gente de La Joya. Estatales pagados por el Presidente Municipal de Santa María Jacatepec. Tiene dinero para hacer daño, pero no tiene dinero para cumplir su promesa de campaña. Gadiel Rodríguez, un presidente corrupto”, denunció la usuaria Irían De Iris.

Esta serie de conflictos sucede tras el secuestro del anterior presidente municipal, Gerardo Domínguez, en octubre del año pasado, un incidente que culminó con la implementación de un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en búsqueda de personas desaparecidas.