Qué otros miembros de la familia de Genaro García Luna podrían ser detenidos y por qué; ésta es la razón

Genaro García Luna fue declarado de cinco cargos en Estados Unidos en febrero pasado (Foto: Cuartoscuro)

La familia de Genaro García Luna volvió a acaparar los focos de atención. Esta vez luego de que un juez federal dictó prisión preventiva contra Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), respectivamente. Ambos son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no son los únicos familiares del ex político mexicano que podrían enfrentarse a la justicia.

Te puede interesar: Detienen a Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad, por delincuencia organizada

Aunque Gloria y Edgar dieron de qué hablar durante los últimos días, lo cierto es que la primera ya había sido noticiAa a mediados de 2023.

Y es que el pasado 22 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró obtener de un juez de control federal órdenes de aprehensión en contra de 61 personas ―entre servidores públicos y particulares― relacionadas con Genaro García Luna. Entre ellos se encontraban Gloria, pero también otros miembros de su familia.

Gloria García Luna fue detenida el 14 de diciembre de 2023. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

De acuerdo con las investigaciones, todos y cada uno de las y los buscados coludieron con el ex funcionario para “saquear” recursos públicos de cárceles federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Te puede interesar: Cuál fue el operativo con el que García Luna se presentó como un ‘súper policía’

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro ‘G’, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, refirió la FGR a través de un comunicado.

Por tal motivo, las 61 personas son acusadas de delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. ¿Pero quiénes son?

Linda Pereyra, esposa de García Luna, siguiente en la lista

En julio de 2023, la FGR confirmó que una de las personas incluidas en la lista era Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien desde entonces ostenta una orden de aprehensión en su contra con “carácter de urgente”, por lo que también cuenta con una ficha roja por parte de la Policía Internacional (Interpol).

Te puede interesar: Dan prisión preventiva a hermana y sobrino de Genaro García Luna por lavado de dinero

De acuerdo con el periodista J. Jesús Lemus, Pereyra Gálvez es originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, y es dos años menor que Genaro García Luna, quien actualmente tiene 55 años.

Es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Profesionales y Posgrados, según refiere el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ―cuya cédula fue emitida en 2018―.

Linda Cristina Pereyra (Crédito: AP Foto/John Minchillo)

En el libro ‘El Licenciado: García Luna, Calderón y el narco’ Lemus destaca que Pereyra Gálvez no sólo era la pareja del ex secretario de Seguridad, sino que también se implicó en las operaciones con recursos de procedencia ilícita a su favor.

Además de ella, la FGR también busca a Esperanza, Luz María y Humberto García Luna, hermanos del ex funcionario. Sin embargo, en junio de 2023 el periodista Carlos Loret de Mola reveló que los últimos dos murieron antes de que el juez concediera las órdenes de aprehensión.

En la lista también figura Cristina Gálvez González, suegra de Genero.

En febrero de este año, Genaro García Luna fue declarado culpable por cuatro delitos por narcotráfico. (. ( (AP Foto/Darío López-Mills, Archivo)

¿Qué pasará con Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez?

Aunque ambos permanecerán en prisión debido a la medida cautelar impuesta en la audiencia inicial realizada en el juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, se determinó que el próximo 20 de diciembre el juez resolverá si son vinculados a proceso o no.

Gloria García Luna fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16, ubicado en Morelos, mientras que Anuar Rodríguez permanecerá en el CEFERESO No. 1, mejor conocido como ‘El Altiplano’.