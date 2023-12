Eugenio Derbez confirma que está VETADO de Televisa: “Nos estamos muriendo de hambre”

Eugenio Derbez confirma que sí está vetado de Televisa. Créditos: Cuartoscuro / Reuters

Eugenio Derbez confirmó que está vetado por Televisa, la empresa que lo catapultó a la fama años atrás. Respondiendo a la pregunta que durante meses había sido manejada como “especulaciones” y aclarando cómo ha afectado esto a su carrera, el comediante utilizó el humor para minimizar la situación.

A lado de sus hijos Vadhir, José Eduardo y Aislinn, bromeando sobre estar “muy triste” y “muriéndose de hambre” a causa del supuesto veto, todo ello durante un reciente capítulo de Pinky Promise con Karla Díaz.

“Es cierto, es cierto, estoy vetado... ‘¿qué tanto afectó tu carrera?’ la verdad es que estoy muy triste. Mi película fracasó porque no pude ir a Televisa a anunciarla entonces... He dejado de trabajar, nos estamos muriendo de hambre, me ha afectado mucho... no, por dios, no pero si”, respondió de forma irónica y sarcástica.

Eugenio Derbez, durante un fragmento de la cinta "Radical", película que no pudo se promocionada en Televisa EFE/Alejandro López Pineda/Videocine/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

El veterano comediante trató el tema con ironía, sugiriendo que a pesar de ser vetado, esto no ha tenido un impacto significativo en su carrera. La charla se centró en el nuevo lanzamiento de su serie De Viaje con los Derbez, y surgió la cuestión de su relación con Televisa cuando los usuarios enviaron sus dudas al programa. Anteriormente, Derbez ya había mencionado su veto de Televisa en otra entrevista, indicando que le cancelaron entrevistas sin explicación tras su regreso de los Óscar en 2022, donde CODA, película en la que participó, fue exitosa.

¿Por qué Televisa habría vetado a Eugenio Derbez?

La controversia se dio a conocer después de que empleados de Televisa, y no productores, revelaran al actor que existía una prohibición de entrevistarle o hablar sobre él. Desde entonces, Derbez no ha trabajado para dicha televisora sino para Univisión, específicamente para Vix, marcando una nueva etapa en su trayectoria profesional alejada de la televisora que lo vio crecer, todo ello narrado por el mismo Eugenio en una entrevista con Javier Poza.

Eugenio Derbez y algunos de sus más exitosos personajes par ala empresa (Fotos: Televisa)

“Me entrevista todo el mundo, tengo entrevistas pautadas y de repente toda la gente de Televisa de que desde abajo... me conoce todo Televisa y de repente me dicen ‘oye hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado’”, expresó meses atrás el protagonista de La Familia P. Luche.

Aunque una gran cantidad de fans y hasta mismo colegas apoyan a Eugenio Derbez en sus carrera después de Televisa, en redes sociales detractores han comenzado a tomar dicha información en su contra, generándole burlas y criticas.