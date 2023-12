¿Censura o ayuda? Gusgri confiesa que tuvo que entrevistar 2 veces a ‘Yahritza y su Esencia’ porque volvieron hablar de la comida mexicana

Esta imagen pertenece a la segunda entrevista que Gusgri realizó a la banda. (YouTube: Doble G)

Ya pasaron alrededor de cinco meses desde que los integrantes de Yahritza y su esencia compartieron sus polémicas opiniones sobre la comida mexicana pero, aunque ya ofrecieron disculpas en varias ocasiones, continúan envueltos en controversia. En esta ocasión fue el youtuber Gusgri confesó que entrevistó en dos ocasiones a la banda porque hablaron de la comida mexicana.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los termos y vasos de ‘El Cascanueces’ en Starbucks?

Fue en la entrega número 261 del podcast Hablemos Mal, donde el creador de contenido contó su experiencia entrevistando a una de las agrupaciones de regional mexicano más polémicas de este 2023. En un principio se mostró dudoso de revelar algo que tuvo que hacer para ‘proteger’ a los hermanos Martínez, pero después terminó por explicar qué fue lo que sucedió.

Comentarios controvertidos sobre la comida mexicana ponen a Yahritza y su Esencia bajo el foco mediático (Yahritza Y Su Esencia)

“Espero no meterme en broncas, pero es algo que pasa y yo les di mi palabra y no tengo por qué traicionar o sacar ventaja. Habíamos hecho la entrevista, pero la grabamos en la Ciudad de México e hicimos la entrevista bien padre, los morros son muy amables, no son sangrones, nada de lo que la gente dice, tienen un cotorreo muy de Estados Unidos, son hermanos”, comenzó.

Te puede interesar: Dónde está el lugar que vende helados con sidra o sabor ensalada de manzana en CDMX

La entrevista se desarrolló conforme lo planeado, sin embargo, se vio en la necesidad de posponer su publicación por problemas de audio. Afortunadamente, logró solucionar el inconveniente con ayuda de un profesional y justo cuando estaba por compartir el contenido con sus seguidores, tuvo que cancelar todo.

“Ya lista la entrevista chingona, normal, agarramos cura y nos reímos, sale esa onda de que alguien se fue al video de ‘ay, no le gusta la comida mexicana’ y dije: ‘Ah cabrón, en mi entrevista dijeron lo mismo’. Entonces para mí no era adecuado publicarla porque yo pensaba que ellos lo estaban tomando de broma”, comentó.

(Instagram/@yahritzaysuesencia)

Según Gusgri, la representase de Yahritza y su esencia se acercó para pedirle que no publicara la entrevista porque de cierta manera ‘le echaría mas leña al fuego’ y a cambio le ofreció una segunda charla.

¿Por qué Gusgri cuestionó a Jairo sobre su apodo “Niño Tizoc”?

La segunda entrevista se llevó a cabo en San Diego, Estados Unidos, y actualmente se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube del creador de contenido. Fue en esa charla donde Gusgri cuestionó a Jairo, integrante menor de la banda, sobre el apodo que usuarios de redes sociales le pusieron en medio del escándalo.

Te puede interesar: ¿Cuál es el verdadero nombre de Cristina Pacheco?

Lamentablemente, no todo resultó como esperaba. Y es que lanzó la pregunta pensando que Jairo lo tomaría con humor, pero en su lugar notó cierto rechazo.

“Yo pensaba que se iban a curar todo, pero qué incómodo. Yo sí me quería reír, pero no reírme de él, por eso lo pregunté hasta el final”, comentó.