Enfrentamiento entre Familia Michoacana y civiles deja 11 muertos en Texcaltitlán

La Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México confirmó que once personas murieron tras el enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y pobladores de Texcaltitlán, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido luego de que una célula delictiva presuntamente de la Familia Michoacana arribara a la localidad para exigir pagos a cambio de cada metro cuadrado de siembra.

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran el momento en que pobladores de Texcaltitlán se enfrentan con los integrantes del crimen organizado, situación que dejó once muertos, ocho presuntos delincuentes y tres pobladores, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal.

En estos videos se observa cómo los habitantes, armados con machetes, piedras, palos y algunos con pistolas, rodean a los integrantes del crimen organizado que se pusieron al lado de la dos vehículos de color rojo.

Los delincuentes vijaban en camionetas de color verde, tipo militar. (Foto: Twitter/@CharroNegro_Mx)

Los habitantes se acercan poco a poco a los hombres armados de la Familia Michoacana, algunos con equipo táctico, que estaban en una cancha de futbol, todo ello mientras los sicarios tratan de intimidar a los pobladores.

Sin embargo, las acciones de los criminales no intimida a los habitantes y de un momento a otro se lanzan contra ellos y comienza una pelea campal en donde hay detonaciones de armas de fuego.

En una parte de la grabación se muestra un vehículo de color verde en donde sujetos armados, vestidos con ropa tipo militar, realizan disparos contra los habitantes, los cuales se cubren de las balas sin dejar de avanzar contra los agresores.

Finalmente, los pobladores logran someter a estas personas a quienes les pegaron con machetes, palos y piedras.

En los videos también se observa que dentro de la turba algunos de los pobladores fueron heridos por armas de fuego.

De acuerdo con el periódico de La Jornada del Estado de México, que cita testimonios de este enfrentamiento, los delincuentes arribaron este viernes 8 de diciembre para exigir el pago de un peso por cada metro cuadrado de siembra de avena y haba, por lo que los criminales convocaron a los pobladores en la cancha de futbol.

El enfrentamiento habría comenzado luego de que la Familia Michoacana pretendiera hacer ‘cobro de piso’ a los habitantes las fuerzas armadas, mejor conocido como 'halcón' Crédito: @beltrandelrio

Los habitantes intentaron entablar un diálogo con los delincuentes para decirles que debido al mal clima de este año no pudieron cosechar sus productos. Sin embargo, los sicarios no aceptaron las explicaciones de los agricultores, por lo que, según La Jornada, amenazaron con asesinar a personas inocentes si no entregaban el dinero.

Los presuntos integrantes de La Familia Michoacana no esperaban que los habitantes se organizaran y los enfrentaran dando como resultado las once personas muertas.

Otro de los videos muestra a los extorsionadores quedamos junto con las unidades donde viajaban.

“La situación es atendida por la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y las autoridades ministeriales, a fin de esclarecer por completo lo ocurrido. El personal de la SS en la región se encuentra de apoyo en la zona, a fin de mantener control tras la emergencia”, precisó la SS del Edomex en un comunicado.

La autoridad mexiquense también exhortó a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales, y en cuanto la situación lo permita, se ofrecerá mayor información sobre lo ocurrido.