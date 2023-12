Filtran episodio cancelado de ‘Envinadas’ con El Temach: ¿Qué dijo el youtuber acusado de misoginia? |VIDEO

Las conductoras no se han pronunciado al respecto. (Instagram: @envinadas)

Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura enfrentan una controversia en redes sociales tras invitar al influencer Luis Castillejas, conocido como ‘El Temach’, a su podcast Envinadas. La audiencia del programa, que busca promover contenido feminista, expresaron su decepción debido a las acusaciones de misoginia que pesan sobre el invitado por algunos comentarios que ha lanzado sobre las mujeres en sus contenidos.

Esta desaprobación llevó a la cancelación del programa previsto para el miércoles 06 de diciembre. No obstante, El Temach informó que su conversación con las famosas actrices de Televisa sí saldrá a la luz el próximo viernes 08 en su canal de YouTube.

La polémica participación de El Temach en "Envinadas" desata polémica en redes sociales (@eltemach)

¿Qué dice El Temach en los videos filtrados de ‘Envinadas’?

En medio del escándalo comenzaron a circular en redes sociales varios fragmentos del episodio ‘cancelado’ de Envinadas. En estos aparece el influencer hablando sobre algunos problemas que, desde su perspectiva, existen entre mujeres y hombres.

“Entre más difícil se vuelve comunicarse con las mujeres.... yo sí creo que en nuestra sociedad ahorita tenemos un gran problema y por eso agradezco la invitación. Es importante que los hombres hablemos con las mujeres en general en lugar de generarnos prejuicios porque sí vivimos en una sociedad donde tanto para hombres como para mujeres cada vez nos es más difícil comunicarnos”, dijo.

De esta manera, el también actor dio a conocer que fueron las conductoras del podcast quienes lo invitaron a conversar.

El influencer compartió su opinión sobre las supuestas diferencias entre hombres y mujeres. (TikTok: jakieromerolancz)

En otro video, El Temach profundiza sobre las supuestas diferencias que existen entre las mujeres y los hombres:

“Vivimos experiencias distintas y los hombres que no entienden la experiencia femenina sufre mucho y las mujeres que no entienden la experiencia femenina sufren mucho también. Creo que es padre acercar a las Envinadas a lo que es la experiencia masculina desde la empatía y no desde el prejuicio”.

Y en el último fragmento que se viralizó en redes sociales se escucha al creador de contenido hablando sobre las infidelidades.

“Hay un montón de hombres que no los buscan hasta que tienen pareja y por eso puedes predecir la infidelidad con ese tipo de hombres (...) entre más estatus tienes como mujer, tal vez para el hombre no es importante, pero para todas las mujeres alrededor de ese hombre sí va a ser importante destronar a esa mujer, porque hay mujeres que nunca construyeron ese estatus”, dijo.

(Instagram: @eltemach)

¿Filtración o intento de quitar la cancelación?

Como era de esperarse, varias usuarias de redes sociales cuestionaron los mensajes que del influencer en estos tres fragmentos y también pusieron sobre la mesa la posibilidad de que no se filtraran, sino que fueran un intento por cambiar la percepción que existe sobre el episodio.

“No concuerdo con El Temach para nada incluso no lo sigo, sin embargo se me hace muy mal que hayan cancelado un podcast cuando aún ni siquiera lo ven”. “Queremos ese episodio”. “¿Cuál debate? Yo solo las veo como niñas pequeñas delante de un profesor, calladas y sin cuestionar nada”. “Dice que las mujeres preferimos ser sus amantes”, fueron algunas reacciones.