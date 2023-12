Captan a presuntos elementos de la Guardia Nacional torturando a una persona en Michoacán

Los presuntos elementos de la GN amenazan a la persona. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Una grabación que circula en redes sociales muestra a presuntos integrantes de la Guardia Nacional (GN) torturando a una persona que supuestamente trabaja para el crimen organizado.

“Le vas a decir a tu jefe de plaza que dice la Guardia Nacional que el comunicado que mandaron ellos, me pela los huevxs y a toda la Guardia Nacional”, se escucha decir a uno de los presuntos uniformados que tienen sometido a una persona.

En el video se alcanzan a observar tres personas que usan botas, rodilleras y uniformes con camuflaje muy parecidos a los de la Guardia Nacional.

En la grabación se ve cómo uno de los supuestos agentes de la GN le pisa los pies a la persona que está en el suelo sometido. En tanto, se observa que a esta persona le presionan el cuello con lo que pareciera ser un tubo o una macana de color negro.

El hombre, que viste con una playera azul y un short, escucha las amenazas de los uniformados y sólo puede afirmar todo lo que le dicen ellos.

En Michoacán se han desplegado más elementos de la GN para atender los problemas de seguridad que se viven en varios de sus municipios. Foto: Guardia Nacional

“Escucha, yo no le voy a decir a las once, yo les voy a decir a las 10 no quiero ver ninguna putx camioneta de ustedes porque se los va a cargar la vergx. No los voy a meter al bote, los voy a matar”, dice el presunto integrante de la GN con palabras altisonantes.

Otro de los supuestos oficiales le pregunta si “quiere monte”, a lo que esta persona dice que no. Los presuntos oficiales lo cuestionan por el nombre de su abuelita y de dónde es, a lo que responde que es de La Piedad, Michoacán.

En tanto, la persona que lo interroga “lo corrige” y le pega con el tubo en su cabeza: “estamos en Río Grande, mi pendejx, para que te acuerdes. La Piedad apenas se pagó”.

Los presuntos elementos de la corporación de seguridad se mofan de los lamentos de esta persona y lo colocan para darle, según ellos, el último castigo con el tubo.

“Ya estuvo oficial”, suplica la persona que grita de dolor luego de que le pagan en los glúteos. “¿Pero por qué despacio?”, cuestiona la persona que graba el video al agresor, quienes también lo obligan a morder un pedazo de trapo o tela para que no se escuchen sus gritos por los otros golpes que recibe.

Antes de ser liberado, en el video también se alcanza una arma larga que porta un presunto oficial de la GN y al menos dos vehículos.

Entre las sierras Michoacana patrullan con armamento exclusivo del ejército mexicano integrantes de la Grupo Operativo Lagarto, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que actualmente sostiene una guerra contra Los Viagras, Migueladas, Cártel de Tepalcatepec y los Caballeros Templarios. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Reportes periodísticos refieren que en La Piedad operan células o brazos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han sido grabados repartiendos obsequios o despensas a la población.

Infobae México consultó el área de Atención a Medios de la Guardia Nacional para confirmar si se trataba de sus elementos y de ser así, conocer los detalles del mismo o saber si ya había una investigación abierta por este acto, así como saber si es que era delincuente por qué no fue remitido al Ministerio Público correspondiente.

Sin embargo, al momento de esta nota la dependencia de seguridad no ha respondido a la solicitud de esta casa editorial.

La grabación se dio a conocer el mismo día en que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también fueron captados agrediendo a una persona que supuestamente era un informante del crimen organizado en Mazatlán, Sinaloa.

En este caso, Infobae México también consultó a la Sedena quien precisó que verificará el contenido del video y que, por el momento, no contaba con información al respecto.