¿Quieres hacer una maestría? Edomex abre convocatoria para profesionales de la salud: costos y requisitos

Gobierno del Estado de México abre convocatoria para una maestría dirigida a este sector de la población (@UNEVTOficial)

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, en conjunto con la Universidad Estatal del Valle de Toluca lanzaron una convocatoria dirigida a los profesionales de la salud y cuyo objetivo sea el de estudiar una maestría con el fin de poder estar mejor preparados en estos temas, en especial porque este tipo de preparación a la vez permitirá dar un paso al emprendimiento para este gremio.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: estos son los pasos a seguir para saber si fuiste seleccionada en el programa

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades mexiquenses, que basta hacer mención, forman parte de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la denominada Maestría en Emprendimiento de Entidades en la Salud busca formar profesionales que cuenten con habilidades directivas y de emprendimiento, que a la vez le permita a los antes mencionados:

“Destacar problemáticas sociales., institucionales o de organización con la finalidad de diseñar soluciones innovador e implementarlas exitosamente, así como expandir su visión empresarial y consolidar una entidad en el sector de salud público, privado o social”.

Este programa de educación tiene una duración de un año y seis meses en el cual los interesados podrán estudiar una maestría y con ello, abrirse más oportunidades en el campo laboral. En ese sentido, el gobierno del estado destacó que el proceso de estudio será en modalidad mixta, es decir, será mediante estudios en línea/asincrónico y presencial/sincrónico dividido en un total de seis trimestres.

“Las clases presenciales bajo conducción docente serán los viernes y sábados”, remarca la convocatoria de esta nueva oportunidad.

Requisitos para estudiar la maestría

Los profesionales de la salud que estén interesados en ser parte de este nuevo proyecto estatal deberán reunir los siguientes requerimientos, de lo contrario, no podrán avanzar en la etapa de selección:

Título de licenciatura expedido por Institución de Educación Superior.

Cedula profesional.

Certificado de estudios expedido por IES autorizada con promedio general de 8.0

Presentar historial académico original que acredite el 100% de los créditos.

Carta o documento original que acredite la liberación de servicio social y/o prácticas profesionales.

La vigencia de a la primera etapa de esta nueva oportunidad será del 4 de diciembre del 2023 y hasta el 5 de febrero del 2024, periodo en el que se deberán entregar los documentos previamente descritos y por los que el Gobierno del Estado de México hace énfasis en que no se deberá pagar nada ya que esta etapa es n tramite totalmente gratuito.

Te puede interesar: Interpol emitió ficha roja contra el alcalde de Toluca, acusado por el delito de secuestro exprés

Es importante destacar que la entrega de documentos durante esta primera etapa de selección será a través de la plataforma serviciosescolares.unevt.edu.mx/MEES/ únicamente en el periodo previamente descrito. En caso de ser seleccionado, los servidores de la nación contactarán a los interesados quienes a partir de entonces deberán cubrir un pago de mil 843 pesos por la inscripción a la maestría.

Con este código QR se pueden tener todos los detalles (@UNEVTOficial)

Si se tienen dudas al respecto, se hace la invitación a llamar al teléfono 728 287 83 82 o bien consultando la convocatoria completa en la plataforma unevt.edomex.gob.mx, al tiempo de también se puede enviar un correo electrónico a la dirección mees@unevt.edu.mx donde se podrá esclarecer cualquier duda sobre esta convocatoria que representa una gran oportunidad para los profesionales de la salud.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta comprar un arbolito de Navidad en estos 3 bosques cercanos a la CDMX?

Cabe destacar que no es el único que el gobierno del estado de México lanza desde que Delfina Gómez tomó posesión, ejemplo de ello es el de Mujeres con Bienestar que sustituye al Salario Rosa, pero sí es de los primeros relacionados a la educación que han cobrado relevancia y por lo que se invita a todos los interesados a participar. Todos los programas sociales se darán a conocer a través de los canales de comunicación oficiales del gobierno local, por lo que se recuerda no hacer caso a información no oficial.