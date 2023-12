Grupo criminal está detrás de la prohibición de la venta de vapeadores en Sinaloa: Fiscalía

Los dos estudiantes caminaron por Guasave desnudos. (Captura de pantalla)

Un grupo del crimen organizado estaría detrás de los ‘tablazos’ a dos jóvenes menores de edad en el municipio de Guasave, mismos que fueron exhibidos desnudos en calles y en instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) por vender vapeadores.

La fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada aseguró que hay un grupo del crimen organizado que está detrás de la prohibición de la venta de los vapeadores en algunas zonas de la entidad.

“Nos indican que cuando menos para la zona centro-norte (del estado) sí hay un grupo, por algo fueron a criminalizar a los jóvenes”, dijo la fiscal en rueda de prensa.

Durante la tarde del lunes 4 de diciembre, en redes sociales comenzaron a circular una serie de videos de dos jóvenes caminando completamente desnudos y con dos cartulinas sobre sus espaldas, todo ello mientras una persona encapuchada les pegaba con una tabla y los insultaba.

Dos hombres encapuchados entraron a la UAdeO. (Captura de pantalla)

“Esto me pasa por andar vendiendo vapes. Esto es un aviso para todos los ‘chapulines’ que faltan. A los demás les va ir peor, ya los tenemos ubicados”, se leía en la cartulina que tenían los jóvenes que en un principio se mencionaba que eran estudiantes de la UAdeO.

Durante las grabaciones no se vio ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno tomar acciones contra el agresor pese a que, según reportes extraoficiales, sí se realizaron las denuncias a las corporaciones.

“Ellos se negaron a presentar una denuncia o querella, no quisieron proporcionar el nombre de la persona que los llevaba en esa situación. Estaban presentes las madres de ambos y estuvieron de acuerdo en que no se presentara ninguna denuncia. Así no va a tener éxito la investigación, pero estamos atentos”, dijo la fiscal Quiñonez Estrada quien aseguró que la Universidad Autónoma de Occidente descartó que fueran sus estudiantes.

La titular del Ministerio Público estatal contó “la idea de llevarlos ahí (UAdeO), me imagino, fue para una mayor humillación de parte de la persona que los llevó”.

La fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada dijo que no se habían registrado incidencias de este tipo. Foto: Fiscalía de Sinaloa

Agregó que durante la entrevista con las autoridades, los jóvenes reconocieron que se dedican a la venta de vapeadores.

“Habían llegado ese día a bordo de una motocicleta al exterior de un centro comercial para vender cigarros vapeadores, cuando llegaron personas armadas y pasó lo que ya conocemos todos”, explicó Bruna Quiñonez.

La fiscal de Sinaloa aseguró que esta es una nueva modalidad de delito por parte de los grupos del crimen organizado “ante la lucha que se está haciendo en contra de la distribución de fentanilo”.

“(Los grupos del crimen organizado) están tratando de diversificarse. Es una inventiva creo yo: están haciendo experimentos para ver si de otro tipo de drogas obtienen mayores resultados”, apuntó la fiscal.

El pasado 18 de octubre, otro joven que fue ‘levantado’ por sujetos armados fue captado por habitantes de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, caminando desnudo por las calles con un mensaje similar al de Guasave.

Lanzan prohibición de vapeadores en Sinaloa

“Esto me pasó por andar vendiendo ‘vapes’, esto es un aviso para los chapulines que faltan. A los demás les va a ir peor, están advertidos, ya los tenemos identificados”, se lee en el mensaje del joven que luego fue amarrado con cinta adhesiva a un poste de luz.

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el municipio de Guasave y en unas partes de la ciudad de Los Mochis, muinicipio de Ahome, operan células del Cártel de los Beltrán Leyva que lidera Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, sujeto por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.