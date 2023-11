Así fue el momento cuando una bomba de humo acaparó el Congreso de Nuevo León

(Foto: Twitter/CongresoNL)

En medio de la discusión para elegir al gobernador interino de Nuevo León se enfrentaron algunos de los legisladores de las distintas bancadas y un grupo de personas que forzaron su entrada al Congreso de la entidad ante las disconformidades por la toma de decisiones.

Esto ocurre en el contexto de la licencia solicitada por Samuel García para ausentarse del cargo durante seis meses con el objetivo de postularse a la Presidencia de México. Los manifestantes, que no se le permitía el acceso al recinto, violentaron las puertas al grito de “Fuera el PRIAN”, “Vendidos” y “Corruptos”.

La tensión acrecentó en el momento en el que el grupo logró entrar al lugar en medio de empujones y gritos, en donde se observó la presencia de humo blanco con el objetivo de evitar la designación del nuevo mandatario, una figura que asumirá las responsabilidades de García mientras este se encuentra en campaña.

Se designó al nuevo gobernador interino Crédito: @PRI_Nacional

De acuerdo con los medios del Congreso de Nuevo León, los hechos ocurrieron cuando iniciaba la sesión del Legislativo, por lo que los disturbios y forcejeos quedaron evidenciados en video. A pesar de ello, no se reportaron lesionados de gravedad ante la situación.

Este enfrentamiento resaltó el clima de tensión política que acrecienta en Nuevo León, sobre todo ante las necesidades de la triada PRI-PAN-PRD para recuperar el estado que se encuentra bajo el mando de Movimiento Ciudadano.

Luis Enrique Orozco Suárez, gobernador interino

A pesar de los esfuerzos de los emecista para evitar la votación, con 25 votos a favor, 11 nulos y 3 reservas, el Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del estado, quien asumirá su puesto a partir del 1 de diciembre hasta el regreso de Samuel García en caso de perder la contienda electoral.

Cabe señalar que el precandidato único de MC resaltó que esta designación será llevada a tribunales tras haber vulnerado la ley, según el mandatario con licencia, sobre todo ante las opciones que habría enunciado para que ocuparan su cargo en su ausencia.

Aunado a esto, García Sepúlveda reprochó por lo actos realizados por supuestos emecista en el recinto, asegurando que en su partido “no son así”.

“La gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot. El PAN lleva dos o tres días pidiendo desaparición de poderes generando inestabilidad y eso no le hace bien a Nuevo León”, destacó ante medios locales en un evento de Nuevo León.

El aspirante a la presidencia aclaró que su partido había mandado perfiles adecuados para el cargo Crédito: X @samuel_garcias

Quién es Luis Enrique Orozco Suárez

El nuevo gobernador interino de Nuevo León es graduado en Derecho y Ciencias Sociales en el año 2003 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). fue designado previamente por el Ayuntamiento de Monterrey como Contralor Municipal en octubre del año 2015.

Orozco Suárez es reconocido por sus vínculos con la educación superior, habiendo culminado sus estudios en una de las instituciones más prestigiosas del norte del país, la UANL. Esta formación ha sido pilar fundamental en su desenvolvimiento y ascenso dentro de los rangos de la administración pública estatal.

El desempeño de Orozco en la administración pública viene marcado por un aumento en responsabilidades progresivamente. Su nombramiento como Contralor Municipal de Monterrey consolidó su perfil dentro del servicio público tras haber ejercido como vicefiscal, una posición influyente dentro de la estructura de justicia del estado.