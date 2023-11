Cognac de 7 mil pesos, burritos y 60 botellas de agua: las criticadas peticiones de Alfredo Olivas

Alfredo Olivas (Instagram/ @alfredoolivasofficial)

Recientemente se filtró la supuesta lista de bebidas y alimentos que solicita Alfredo Olivas antes de sus conciertos, el catering para el cantante de El precio de la soledad y Yo todo lo doy incluye un cognac de 7 mil pesos, una gran cantidad de frituras e incluso pastelitos.

La lista fue criticada por muchas personas, ya que tildaron al acordeonista de aspiracionista, “alzado”, exigente e incluso delicado, pues les pareció que tanta comida no podría ser consumida por la misma persona, lo cierto es que en caso de que la lista sea verdad, es muy probable que no sea únicamente para él, si no para su equipo de músicos y otros colaboradores tras el escenario.

Y es que su lista de bebidas alcohólicas incluye un Cognac XO, el cual tiene un costo de alrededor de 7 mil pesos mexicanos, además también pediría un Whiskey Johnnie Walker Black Label, cuyo precio aproximado es de entre 700 y 800 pesos mexicanos; 24 latas de cerveza y dos botellas de Tequila Don Julio 70, cuyo precio por ambas sería de aproximadamente mil 300 pesos.

Bebidas en la lista

60 aguas naturales Ciel de 600 ml

10 Gatorade de sabor variado de 600 ml

12 Coca Cola Light de lata de 365 ml

24 Coca Cola Original de 365 ml

21 aguas minerales

10 Electrolit de uva, coco y mora azul

1 Whiskey Johnnie Walker Black Label

2 tequila Don Julio 70

1 Martell XO

24 latas de cerveza

El cantante pide cognac, pastelitos, frituras e incluso sueros, además de 60 botellas de agua (Captura de pantalla)

“Si que sufre Alfredo Olivas”, fue lo que se pudo leer en un video de TikTok, una publicación que desató muchas críticas hacia el cantante de regional mexicano, pero también hubo quienes no lo consideraron excesivo para las personas encargadas de cumplirlo. De igual forma, hubo quienes se burlaron de que pidió algunos sobres antiacidez en la sección de Botiquín.

Estos fueron algunos de los comentarios que se realizaron en el perfil de @estrellas.de.la.calle en TikTok: “La neta es un catering super barato para lo que les va a generar Alfredito a los organizadores”, “JAJAJ sobres de Riopan”, “Está bien, me tocó el de Edith Márquez y ella si es toda una diva extravagante”, “Ok pero ¿Qué onda con su obsesión de gansitos, dálmatas, chocotorros, chocorroles y etc?”, “Y apuesto a que todo lo comparte con su equipo”, “Está super relax contando que es para todo su equipo, no recuerdo que artista pedía hasta M&M de un solo color”, “La neta si es demasiado, eso pasa cuando ya ganan o creen que ganan bien”, “Qué payasada”, “Debería pedir ya de plano la nieve de limón”, entre otros.

Alimentos en la lista

10 hamburguesas

Burritos de comida de la región

Gansitos, Dálmatas, Chocotorros, Chocorroles etc.

Frutos secos

Tabla de carnes frías finas

Tabla de quesos finos

Miel

Fruta (uvas, manzana, naranja)

5 Chips amarillas individuales

Comidas típicas de la región

Jícama y pepino picados con chile Tajón, sal y limón

El catering de Alfredo Olivas fue defendido por varios de sus fans (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la supuesta lista, el cuarto de Alfredo Olivas debe tener un refrigerador para la comida, ventilación en el camerino, baños y un biombo.

Estos son los complementos que pide: