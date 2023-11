¿Qué hacer si te pagaron menos de la Beca Benito Juárez en noviembre?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez estarían recibiendo el tercer pago del año (Beca Benito Juárez)

Desde el 24 de noviembre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer que ya fue depositado el pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la Beca Benito Juárez para educación básica, así como la de media superior.

Por lo que invitó a todos los beneficiarios a revisar el estatus de su pago a partir de la última semana del presente mes en el portal especial de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, algunos han reportado que recibieron una cantidad menor.

¿Cómo reportar una cantidad menor?

Ante tales problemas que ya se han hecho evidentes en redes sociales, especialmente porque los beneficiarios han reportado cargos no reconocidos en sus cuentas, la coordinación ha habilitado una línea para que los errores se informen inmediatamente.

“Es muy importante que reportes inmediatamente cualquier cargo o movimiento no reconocido”

La primera alternativa es llamar al 800 900 2000 e ir con la opción 2, ahí podrán dar a conocer las quejas y aclaraciones que tienen respecto a un cargo no reconocido que redujo la cantidad a recibir por los meses antes mencionados.

¿Qué hacer en caso de un pago incompleto de la Beca Benito Juárez? (X/@BecasBenito)

Tras esto, el operador que reciba la llamada dará un folio de aclaración a la persona, además de dará los pasos a seguir para continuar con el proceso en una sucursal del Banco del Bienestar.

Para prevenir este tipo de problemas, la coordinación recomienda a la persona beneficiaria mantenerse atento de las movimientos en su cuenta, así como el saldo de la tarjeta mediante la app del Banco del Bienestar que está disponible para iPhone y Android.

En tanto, si por algún motivo los beneficiarios no tienen movimientos en su cuenta, pero no recibieron el pago debe de ser porque no pudieron recoger la tarjeta bancaria donde se transfiere el apoyo —las cuales fueron otorgadas en los planteles o en un sede alterna—, por lo que las autoridades recomiendan revisar la programación de las entregas para poder recoger el plástico.

Desde el 24 de noviembre comenzaron los depósitos (Beca Benito Juárez)

Nueva fase de la Beca Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer que se abrió una nueva fase de incorporación para la Beca Benito Juárez dedicada a la Educación Básica.

Desde el pasado 15 y hasta el próximo jueves 30 de noviembre las familias interesadas podrán inscribir al menor de edad; sin embargo, primero tendrán que buscar si el plantel al que están inscritos los menores de edad forma parte del programa y esto lo podrán realizar en el siguiente link.

En caso de que sí esté el plan, entonces los padres de familia deberán de solicitar ante las autoridades la constancia de estudios, posteriormente deberán de llenar todos los datos que solicita la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI) y al concluir tendrán que recibir un mensaje de que se encuentran en lista de espera.

Asimismo, las autoridades recomiendan que los datos de la cédula coincidan “de manera exacta” con los documentos necesarios, pues cualquier discrepancia o contradicción podrá provocar que se rechace el trámite y el menor de edad se quede sin acceso al programa social.