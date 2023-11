“No está en edad”: Mijares no quiere que su hija Lucerito tenga novio

Lucerito Mijares llegó a la mayoría de edad este 2023 (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Desde que comenzó a hacerse cada vez más presente ante el público, Lucerito Mijares ha ganado popularidad en el medio del espectáculo, e independientemente de la fama de sus papás, la joven de 18 años se está haciendo de su propia base de fans.

Lucerito Mijares y su visión sobre las relaciones de pareja han sido un tema de interés reciente, pues en distintas ocasiones la protagonista del musical The Wiz ha revelado que tiene la disposición de encontrar el amor.

La joven actriz y cantante ha compartido que está abierta a tener una relación amorosa y ha mencionado incluso a sus amores platónicos, desatando la reacción positiva del padre de uno de ellos, el conductor Alan Tacher.

Durante unareciente entrevista, la joven mostró su particular sentido del humor al referirse a la naturaleza protectora de su padre, el cantante Manuel Mijares: “A mí, la verdad, sí me daría miedito de parte de mi papá, es un poquito (celoso). No enojón, pero un poquito celosón, pero lo queremos como es”.

La joven comenzó su carrera con éxito, protagoniza la obra The Wiz (Instagram: @tvynovelas // @luceritomijaresoficial)

Manuel Mijares, por su parte, opinó sobre el momento adecuado para que su hija emprenda un noviazgo, sugiriendo a tono de broma que 42 o 43 años serían una edad oportuna, y enfatizó su dedicación actual a las artes escénicas y la música:

“No está en edad, no está en edad...42, 43 (sería la edad adecuada) ¿cuál es la prisa? Yo la veo muy dedicada a lo suyo, muy dedicada, fascinada con temas del teatro”.

Mijares también reveló detalles sobre su próximo material discográfico, donde Lucerito tiene participaciones especiales, y el lanzamiento del primer corte del mismo.

“Hay un par de apariciones en el disco mío nuevo, que ya salió el primer sencillo”, expresó en un reciente encuentro con los medios dejando ver que su hija tenía razón y prefiere que no piense por ahora en temas del corazón.

Manuel Mijares prefiere que su hija se dedique a enfocarse en su carrera (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Lucerito Mijares y sus crushes del medio artístico

En una entrevista con Anette Cuburu para su canal de YouTube realizada en septiembre de 2023, Lucerito compartió su opinión sobre uno de los intérpretes de regional mexicano más importantes del momento, Peso Pluma, y dejó entrever un cierto interés en él.

“Creo que Peso Pluma tiene 20 años. Vi un video de cómo recibía a un fan que tenía creo que parálisis cerebral... híjole, no, no, no, o sea, quiero que se case conmigo. Lo amé, fue un adorado y pues no pensé que fuera a ser así, la verdad”

“Me llamó muchísimo la atención porque lo veo en el escenario acá punchis punchis... o sea, me tiene muy impresionada la energía que tiene. Ahora si que no se dejen llevar por la portada del libro”, agregó.

Lucerito expresó que le sorprendió la personalidad de Peso Pluma (Instagram: @@luceromijaresvideos // REUTERS:Andrew Kelly)

Sobre Alex Tacher, hijo del conductor Alan Tacher, Lucerito mencionó sentirse atraída por él.

“Lo vi en Instagram y dije: ‘Ay, está mono ¿qué le pasó?’... el hijo de Alan Tacher, creo que se llama Alex. Muy guapo, creo que tiene 20 añitos, entonces... Alexito, repórtate”, comentó la joven en la misma entrevista que cedió para Anette Cuburu.

La confesión de Lucerito no tardó en llegar a oídos de Alan Tacher, quien aseguró que podría todo de su parte para concretar una cita entre los jóvenes.

“Hasta rojo me puse, esa no me la sabía. ¡Qué barbaridad! Pues me estoy reportando, Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte”, declaró en un enlace especial desde Cuernavaca, Morelos.

Alex Tacher, hijo de Alan Tacher, es uno de los "intereses" de Lucerito Mijares (Instagram: @alantacher)

Aunque Alan tomó con seriedad las declaraciones de Lucerito Mijares, no pudo evitar bromear sobre cómo sería el enlace matrimonial: