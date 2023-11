¿Lo está evadiendo? Canelo presume vacaciones en Abu Dabi mientras Benavidez peleaba

Canelo viajó al GP de Abu Dabi mientras Benavidez pelaba contra Demetrius Andrade (Instagram/ @canelo// @benavidez300)

Sin dejar ninguna duda, David Benavidez noqueó a Demetrius Andrade al sexto round de la pelea, con ello el Monstro mexicano refrendó su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en los supermedianos, pero, lo más importante es que reiteró su derecho a pelear contra Saúl Canelo Álvarez, por ser el retador obligado e intentar despojarle sus títulos.

Volvió el debate entre los fans y analistas deportivos sobre el compromiso que tiene que encarar Canelo, le guste o no; sin embargo, mientras se vivía una vibrante pelea en el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, Nevada en Estados Unidos, Canelo Álvarez se encontraba al otro lado del mundo alejado del evento que podría condicionar su corona unificada en las 168 libras.

Saúl acudió al Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada 2023 en la Fórmula 1, así que poco supo del combate que protagonizó Benavidez ante Andrade. Fue por medio de redes sociales que el campeón mexicano subió una serie de videos y fotografías de su asistencia al Gran Premio de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Canelo presumió de su viaje a Abu Dabi a ver la F1 (Instagram/ @fernandagmtz)

Esta acción generó que sus seguidores lo acusaran de ignorar y evadir al mexico-americano, quien demostró estar en un nivel de ser el retador por el cinturón del CMB. Otros más lo señalaron de tenerle miedo a The mexican monster, según se lee en sus comentarios de su publicación en Instagram.

“Benavides ganó by KO espero que esta vez no pongas excusas para pelear con el te reto en público let’s get it Broo”, “ya es hora canelo eres un miedoso si no enfrentas a Benavidez” y “¿Otra vez te dio miedo pelear con Benavidez?”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Canelo por publicar su asistencia al último Gran Premio de la temporada.

Lo que Canelo reflejó en redes sociales fueron unas lujosas vacaciones —a las cuales está acostumbrado—, viajó a Abu Dabi acompañado de su esposa Fernanda Gómez. Según lo que subió la pareja en Instagram, se pudo apreciar cómo disfrutaron de todo el evento de la Fórmula 1 y la convivencia con los famosos, por lo que, en apariencia, Canelo habría ignorado lo que pasó en Las Vegas con la pelea de Benavidez.

Canelo acudió al GP de Abu Dabi con su esposa (Instagram/ @fernandagmtz)

En lugar de prepararse para un posible próximo combate contra David Benavidez, Canelo optó por disfrutar de la emoción del automovilismo profesional y apreciar la última actuación de Sergio Checo Pérez en la temporada 2023. El tapatío también evidenció un nulo interés en la pelea que condicionaría a su siguiente rival obligado por el CMB.

Cabe recordar que la última pelea que tuvo Saúl Álvarez fue ante Jermell Charlo el 30 de septiembre, en donde Canelo retuvo sus títulos tras derrotar al norteamericano por decisión unánime de los jueces. Desde su pelea contra Caleb Plant no ha vuelto a noquear a sus rivales, aunque Canelo ha prometido nocauts, el cloroformo no ha regresado a su récord personal.

Benavidez va por Canelo

David Benavidez noqueó a Demetrius Andrade y ahora va por Canelo Álvarez (Photo by David Becker/Getty Images)

Una vez que la esquina de Demetrius Andrade vio los efectos que dejó los golpes de Benavidez, decidieron ya no seguir con el séptimo round y abandonaron la pelea. Fue así como el nacido en Phoenix, Arizona, se llevó la victoria. Al término del combate Benavidez ofreció unas palabras de agradecimiento al apoyo que recibió.

Pero insistió en que su siguiente objetivo será Canelo Álvarez.

“Pienso consolidarme como el hombre dominante que soy. Gracias a toda la gente que vino a apoyar, los quiero mucho. Que sepan quién es el campeón real de las 168 libras. Vamos a darle a la gente lo que quiere, Canelo, eso es lo único”

Por último, ante el público exclamó: “Me convertí en el más joven campeón supermediano en la historia, soy dos veces campeón mundial ¡¿Quién quiere ver a David Benavidez contra Canelo?!, ¡Vamos a hacerlo!”.