¿Indirecta a Tania Rincón? Inés Sainz confiesa que perdió programa en mundial por no dejarse alburear |VIDEO

¿Indirecta a Tania Rincón? Inés Sainz perdió programa en mundial Rusia 2018 por no dejarse alburear (Fotos: TV Azteca)

Inés Sainz, reconocida reportera deportiva de TV Azteca, se ha sincerado sobre momentos complicados que ha vivido en su carrera, causando gran revuelo luego de que revelara los motivos por los que quedó fuera de uno de los programas estelares que la televisora preparó para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia.

Durante una entrevista con Mónica Garza en su canal de YouTube, Sainz relató que esperaba ser conductora del programa estelar de Azteca Deportes durante el evento, pero finalmente fue excluida debido a su negativa a participar en cierto tipo de bromas.

“En aquel entonces, asumí que sería la conductora del programa estelar junto con mis compañeros. Lo daba por hecho, ¿por qué no?”, expresó Sainz. Sin embargo, empezó a percibir señales que indicaban lo contrario y confrontó a su jefe sobre la situación.

“Le pregunté directamente: ‘¿Qué pasa?’ Y él me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser Patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo’”, relató la reportera.

El término “ser Patiño” alude a ser objeto de burlas o chistes en un entorno laboral. Sainz se dio cuenta de que su exclusión se debía a su negativa a ser el blanco de este tipo de comportamientos.

Tania Rincón fue quien ocupó el lugar de Inés Sainz en programa del mundial Rusia 2018: “Ya tenían quien sí se prestaba”

“Para ellos, ser Patiño significaba ser objeto de burla o hacerse la tonta, y eso no encajaba con mi forma de ejercer el periodismo”, explicó. Aunque esta situación fue un golpe duro para ella, decidió mantener su integridad profesional y ética periodística, rechazando participar en un tipo de periodismo que no concordaba con sus principios.

Inés Sainz destacó que su credibilidad profesional no estaba basada en ser objeto de burlas y que no podía comprometer sus estándares periodísticos por aceptar un papel que no reflejaba su verdadero trabajo. Aunque fue una experiencia difícil, reafirmó su enfoque en mantener su integridad como periodista en un entorno que buscaba otra dinámica de entretenimiento.

La conductora mexicana, Tania Rincón, se despidió del programa matutino de TV Azteca, “Venga la Alegría” (Foto: Instagram)