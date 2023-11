¿El ‘CR’ reportaba al hijo no reconocido de ‘El Mencho’, líder del CJNG? Esto sabemos

'El CR' y 'El Mencho' (Infobae)

Tras la captura de Juan Carlos ‘N’, mejor conocido como ‘El CR’, se dio a conocer la cadena de mando de este jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal por más de 40 minutos intentó rescatar a una de sus cabecillas al enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Nacional, esto con el fin de evitar que fuera enviado a un penal de máxima seguridad, al puro estilo de Ovidio Guzmán que en sus dos capturas sus hermanos lucharon hasta el final, fracasando en la segunda.

Cabe señalar que hasta el momento, todo se ha mantenido como un rumor, pues incluso las autoridades no han emitido algún mensaje sobre el posible parentesco entre ambos, pero lo que queda claro es que fue uno de sus mejores elementos al tener el control de sur de Jalisco con municipios como Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán.

Los narcotraficantes al contar con una gran fortuna siempre se han caracterizado por tener muchas mujeres y con ello un gran número de hijos, tal es el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que aseguró tener 18 descendientes, aunque se cree que podrían ser más, pues podría contar con no reconocidos.

Aprehenden a 'El CR', del CJNG (Infobae)

Otro caso similar, es el de Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, que cuenta con 28 hijos reconocidos, así como muchas mujeres que quedaron viudas tras su deceso el 4 de julio de 1997, a la edad de 40 años de edad.

De los hijos que tuvo Carrillo Fuentes, los más reconocidos han sido Vicente Carrillo Leyva, detenido en 2009 y liberado en 2010, así como Luis Fernando Carrillo Navarro, quien se podría encontrar tras las rejas por abusar de una joven.

Los corridos por encargo de ‘El CR’

Al puro estilo de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, Juan Carlos ‘N’, podría ser considerado como un ‘narcoinfluencer’, al tener un sin fin de temas en los que hablan de su labor delictiva o bien lo mencionan de forma indirecta con el fin de poder comercializar el tema.

Una de las canciones en la que es mencionado es De mi vida El CR, de Grupo Elite Sierreño, en el que es descrito como un hombre que desde muy pequeño tuvo que trabajar para salir adelante.

“Siempre he sido aventado y lo que nunca me ha faltado fue colmillo (...) Con mi hermano que siempre me echó la mano le estoy agradecido. No soy un santo, tampoco soy el diablo, pero sí soy buen amigo”, se escucha en la melodía.