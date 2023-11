¿Cansada de la fama? Wendy Guevara fue criticada por usar peluca roja

La influencer coqueteó con la idea de llevar el pelo rojo permanentemente (Foto: Captura)

La influencer mexicana Wendy Guevara, conocida por su victoria en el reality show La casa de los famosos México y por su constante actividad en las redes sociales, fue noticia recientemente después de relatar un incidente en el que su presencia generó un accidente de tráfico en Mazatlán.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de YouTube donde apareció con una peluca roja, Wendy explicó que un seguidor, al intentar grabarla mientras conducía, chocó con el vehículo de adelante.

Guevara comentó que, al desplazarse por el malecón de Mazatlán, era habitual que las personas la filmaran y pidieran fotografías. En la ocasión mencionada, un conductor distraído impactó contra otro auto, lo que provocó una disputa en la calle.

Y es que es habitual, según lo ha demostrado en sus redes sociales, que la gente se acerque a la “Perdida” para expresarle su apoyo y obtener una fotografía con ella. Sin embargo, esta situación parece que empieza a incomodar a la joven trans de 30 años.

Wendy apareció recientemente en 'La guarida del infierno' junto a sus ex compañeros de LCDLF (Instagram:@ponchodenigris).

“Íbamos en el malecón de Mazatlán y la gente me grababa en la calle. Íbamos a vuelta de rueda y yo: ‘Adiós, adiós’, y un señor por seguirme grabando, se voltea y que le tumba la defensa al de adelante y ya se bajaron a alegar y yo me seguí”, expresó.

Y es que la influencia de Wendy en el público es innegable, y el incidente sirve como ejemplo de las consecuencias inesperadas de la fama, por lo que la joven guanajuatense podría sentirse incómoda al ser abordada por sus fans.

Tras ello, algunos de los millones de seguidores comenzaron a lanzarse preguntas y comentarios: “¿Y esa peluca?”, “¿Es para que no te reconozcan?”, “Antes eras sencilla y te encantaba que te saludaran en la calle”, “Ni creas que con esa peluca vieja vas a despistarnos, eres 100% reconocible donde quiera que te pares”, “Tan rápido y ya te cansaste de la fama”, “Antes eras sencilla”.

Sin embargo, y pese al relato del accidente que ocasionó su fama en las calles de Mazatlán, Wendy negó que estuviera usando la peluca para evitar ser reconocida por su público.

"La perdida" estaría queriendo pasar desapercibida Crédito: YouTube@SoyWendyGuevara

La integrante de “Team Infierno” explicó que su intención con la peluca no era otra que experimentar con un nuevo look, negando que estuviera cansada de la fama, a pesar de los comentarios de los internautas.

Esta revelación generó reacciones mixtas, y algunos usuarios la compararon con Chucky y “Karona G”, en alusión a la cantante colombiana Karol G. “Pareces Lapicito”, “El profesor Memelovsky ha entrado al chat”, “Te comiste a la Chef Betty”, “La madrastra de Chucky”, “Tía pelucas”, “Peluca vieja”.

El aumento de seguidores y la atención continua pueden llevar a situaciones complejas para las figuras públicas y el incidente relatado por Wendy Guevara pone de relieve las interacciones cotidianas entre celebridades e influencers con sus seguidores, así como las posibles repercusiones de dichas interacciones en la vida real.

Wendy Guevara estrenó recientemente su reality show "Perdida, pero famosa" (Foto: Infobae)

La baja audiencia de La guarida del infierno

El pasado 17 de noviembre se transmitió al aire el programa La guarida del infierno, donde Wendy junto con Apio Quijano, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella presentaron sketches cómicos, sin embargo el programa no alcanzó el éxito deseado y esto se reflejó en una baja audiencia de sólo 712 mil tele espectadores.

Al respecto, Nicola Porcella aseguró que sólo fue un programa de prueba, pero agradeció la experiencia.

“Me encantó juntarme con todos y si me dijeras algo, lo único que cambiaría es que fuéramos ‘más nosotros’. No importa, es un programa para probar, era un piloto, hay cosas que le gustó a la gente y hay cosas que no. Igual muy agradecido con los que nos vieron y todo”, expresó en un reciente encuentro con la prensa.