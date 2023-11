¿La negó? Ana Laura Bernal aclara si tiene un romance con Ana Gabriela Guevara tras señalamientos de corrupción

Ana Laura Bernal aclara si tiene un romance con Ana Gabriela Guevara Foto: X/@D_Ana_Bernal Cuartoscuro

La diputada Ana Laura Bernal dio la cara frente a los señalamientos de ser la supuesta pareja sentimental de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de impedir que su expareja, el abogado Víctor Guzmán, vea a su hijo menor de edad.

La petista citó a medios de comunicación a una conferencia de prensa en la cual aprovechó para reprocharles por difundir los dichos de su expareja y socavar con ello el interés superior de su hijo menor de edad.

No obstante, también aprovechó para elogiar a Ana Gabriela Guevara, al tiempo en que negó tener una relación sentimental con ella, tal y como su expareja, el abogado Víctor Guzmán lo dijo en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Yo saldría orgullosamente con mi pareja paseando porque me encanta que me presumen y me encanta presumir a mi pareja. Y si tuviera la dicha de que Ana estuviera aquí a mi lado, créanme que sería muy dichosa de tener a un mujerón como es ella. Pero qué creen, eso también es mentira porque Ana Gabriela no es mi pareja y yo no soy lesbiana”, señaló la legisladora.

La diputada aclaró los señalamientos que su expareja hizo en su contra. (Captura/FB Ana Bernal)

Señaló que hay señalamientos en torno a ella y su hijo que carecen de argumentos, esto luego de que su expareja aseguró que Ana Laura Bernal y Ana Gabriela Guevara han ejercido acciones para impedirle ver a su hijo.

En la emisión del programa radiofónico el pasado 16 de noviembre, el abogado Víctor Guzmán dijo que ambas “han tejido una red de corrupción, de impunidad, de favoritismos, en contra de mi hijo y mía (sic)”.

Sobre ello, la diputada del Partido del Trabajo señaló que ha luchado por defender a su hijo durante años; sin embargo, acusó que su expareja con el apoyo de los medios de comunicación se han enfocado en publicar declaraciones “llevándose entre las patas” a su hijo.

Acusan a la diputada federal de utilizar su cargo para obtener beneficios en la custodia de su hijo. Foto: IG Ana Laura Bernal

Ana Laura Bernal mostró su confianza en que las autoridades cumplan con su trabajo dentro del caso: “la madurez y la responsabilidad no se litigan, y ustedes lo saben. Se asumen, se respetan y más cuando alguna autoridad que determina”.

Acusó que frente a quienes acuden a las alumnias yc mentiras, ella es respetuosa y nunca ha usado la tribuna ante medios para hablar sobre este tema tan sensible en el que se deja por debajo el interés superior de su hijo.

En ese sentido enfatizó que el tema en torno a su hijo no debe deliberarse en los medios, pues se ha llevado información errónea que sólo ha dañado.

“Ho vengo a hacer proselitismo, pero sí vengo a hacer consciencia. El daño que hacen a un menor inocente que lo único que tiene que hacer es vivir su vida y no estar atento escuchando las calumnias para sus propios intereses, porque yo le creo a mi niño”, dijo Ana Bernal entre lágrimas.