“No lo conozco”: Gustavo Adolfo Infante se niega a ayudar a César Bono; lo critican

El 21 de noviembre, César Bono recurrió a las redes sociales en un intento desesperado para recuperar una casa en Huixquilucan, Estado de México, la cual es ocupada ilegalmente por una mujer que pretende despojarlo de la propiedad. El grito de auxilio del actor conmovió a usuarios y a la farándula mexicana, excepto al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien reaccionó con indiferencia a la petición del cómico de 73 años.

Bono, quien en los últimos cinco años ha enfrentado problemas de salud que han puesto en riesgo su vida, compartió un video en X, antes Twitter, donde explicó su caso:

“México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera que trabaja en el instituto Mexicano del Seguro Social. Pagó un año adelantado de renta, hace dos años”.

De acuerdo con el actor de ‘Vecinos’, actualmente enfrenta un proceso legal contra su inquilina para recuperar el inmueble, situación que ha sido desgastante para él.

Gustavo Adolfo Infante muestra su indiferencia al drama de César Bono

El caso de César Bono conmovió a usuarios de X, quienes ofrecieron ayuda legal y hasta acompañamiento al actor. En esa red social, la usuaria @panaclau arrobó a Gustavo Adolfo Infante en la publicación de Bono y le pidió ayudarlo, sin embargo, la respuesta del presentador no fue la que esperaba.

El titular de ‘De Primera Mano’ respondió la publicación para dejar en claro que el caso le era indiferente:

“No es de mi interés intervenir en este asunto. A este señor no lo conozco”.

La indolencia del presentador le valió ser objeto de críticas e insultos: “Qué mal “periodista”‼️‼️‼️ No conocer a una persona que durante más de medio siglo ha estado en el mundo del espectáculo (independientemente de que te guste o no su trabajo). En tu trabajo no hay evaluaciones periódicas En cualquier otro lugar ya te hubieran despedido”, “Tu como siempre tan NEFASTO Y AMARGOSO”, se lee entre los primeros comentarios.

Pleitos de César Bono y Gustavo Adolfo Infante

La falta de interés de Infante no es fortuita. A finales de 2022, a raíz de una publicación de TVNotas que aseguraba que César Bono seguía trabajando pese a sus enfermedades porque aún mantenía a sus hijos, el periodista dio opinión sobre el tema, la cual no fue del agrado de Bono, quien lo llamó “estúpido”':

“Lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante, yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana, yo les compré un patrimonio a cada uno, a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y así ha pensado mi padre. El idiota de Gustavo Adolfo Infante, si él usa su dinero para comprarse una casota, pues que lo haga, yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí, y le digo sin pelos en la lengua”, indicó Bono durante un encuentro con la prensa.

La respuesta de Gustavo Adolfo Infante se dio un día después, en su programa ‘De Primera Mano’. El presentador dijo sentirse entrañado por las declaraciones del cómico, a quien conoció durante sus inicios como reportero.

Infante, quien consideró que su opinión no fue una crítica contra el actor, aseguró que Bono ya no era una persona lucida: “César, dale gracias a Dios que estás vivo, después de todos los problemas de salud y después de todas las cosas que has hecho en contra de tu salud, dale las gracias a Dios de que estás vivo. Y alguien que te ha ofrecido la amistad, como lo hice yo, no se vale, y después yo creo que ya está mal de la cabeza”, dijo el periodista, quien desde entonces evitó hablar den su programa del actor.