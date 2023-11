Gana Morena: Tribunal Electoral revoca medidas que impedían a Sheinbaum organizar eventos públicos

La coordinadora de los Comités de la 4T tuvo que realizar eventos privados y sólo para militancia (Cuartoscuro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares que ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, que le impedían realizar eventos públicos.

“SENTENCIA que con motivo de las demandas presentadas por Mario Martín Delgado Carrillo, Claudia Sheinbaum Pardo y Morena determina revocar el acuerdo ACQYD-INE-247/2023 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en lo que fue materia de impugnación”, se pudo leer.

De acuerdo a lo que debatieron los magistrados, se tomó la decisión de dar marcha atrás a los argumentos de la autoridad electoral al considerar que la Comisión de Quejas y Denuncias no aportó los elementos suficientes para comprobar que los mensajes de la morenista llegaban directo a la población.

Aunado a lo anterior, refirieron que las expresiones emitidas durante los eventos que se analizaron no tendrían connotaciones electorales, ya que no llaman al voto ni se posiciona a favor o en contra de las opciones políticas. También se estableció que no habría indicios de que los eventos se hayan realizado en espacios públicos y con ciudadanía en general.

TEPJF dio la razón a Sheinbaum y a Morena sobre impedimento para realizar eventos públicos que ordenó el INE (X/@Oti_Carvajal)

“Preliminarmente, se concluye que las expresiones realizadas por la citada denunciada en los referidos eventos no tienen una connotación electoral, dado que, en modo alguno, se advierten indicios de que se hiciera un llamado de forma expresa al voto, se posiciona a favor y en contra de opciones políticas o bien, se promueve su postulación”, establece el proyecto.

Todo lo anterior, los llevó a considerar que la comisión del INE habría incurrido en una generalización indebida, puesto que sólo se analizaron dos de 13 eventos, por lo que reiteraron que no se cuenta con los elementos suficientes para determinar que en los eventos se encontraba población en general.

Y es que los magistrados analizaron que la mayoría de los encuentros que encabezó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se dirigieron a la militancia, puesto que se trataba de la firma de acuerdos, tomas de protesta de los comités, es decir, nombres afines a las actividades partidistas.

INE ordenó suspender giras de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Morena tuvieron que adecuar sus eventos a la militancia tras las medidas del INE (Morena)

Fue el pasado 16 de octubre que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad ordenar la suspensión de las giras La Esperanza Nos Une o cualquier otro evento similar, al considerar que podría ser un acto anticipado de campaña y estaría en riesgo el principio de equidad de la contienda.

“La Comisión determinó procedente otorgar medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, a efecto de ordenar la suspensión de la gira ‘La Esperanza Nos Une’, así como cualquier otro evento con características similares, hasta en tanto inicie la precampaña electoral, al existir un riesgo real de afectar gravemente la equidad de la contienda electoral”, se pudo leer en el comunicado.

No obstante, como se mencionó, los eventos tenían que ser en espacios cerrados y dirigidos únicamente a la militancia, debido a que no se podían limitar las actividades de Sheinbaum Pardo como coordinadora de la 4T.

Información en desarrollo...