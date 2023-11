“Me gusta América”: por qué Alexis Sánchez consideró jugar en el equipo azulcrema

Alexis Sánchez aseguró que le gustaría jugar en México (REUTERS/Claudia Greco)

En pleno desarrollo de las ligas de futbol alrededor del mundo, una serie de declaraciones resonó en el entorno del Club América. El delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, declaró su interés por defender los colores de algún equipo en la Liga MX y puso mayor énfasis en el cuadro americanista por una serie de motivos particulares.

Te puede interesar: Alexis Sánchez en la órbita del América para el 2024

Durante una entrevista con el exdelantero de las Águilas del América, Iván Zamorano, Sánchez aceptó que le gustaría defender la camiseta azulcrema por las referencias que ha tenido sobre el equipo por parte de terceras personas. Si bien mencionó el nombre de los Tuzos del Pachuca también, expresó que la opinión de Diego Valdés incrementó su interés por los de Coapa.

“Sí. Me gustaría (jugar en México). El otro día estaba hablando con un amigo. No sé. Me llama la atención porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría, no sé cuándo”, declaró ante los micrófonos de TUDN.

Diego Valdés le contó sobre el Club América a Alexis Sánchez (REUTERS/Ivan Alvarado)

Por otro lado, al ser cuestionado por el nombre de la institución en la que le gustaría jugar, Alexis Sánchez dedicó más tiempo a describir los motivos por los que tiene mayor interés en el cuadro de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Tigres vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 17 del Apertura 2023

“No lo sé en qué equipo. Hay varios que conozco como Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés”, declaró ante el exfutbolista del Inter de Milán y las Águilas del América.

En caso de que Alexis Sánchez decida incorporarse a las filas del América, replicaría la decisión que tomó Zamorano a inicios de los 2000. Después de haber consolidado su carrera en clubes de Europa, decidió incorporarse al plantel de Manuel Lapuente y levantó la copa del torneo de la Primera División mexicana en el verano de 2002.

Iván Zamorano defendió los colores del Club América (NA)

¿Podría Alexis Sánchez jugar en la MLS?

Aunque habló sobre la Liga MX, Alexis Sánchez tampoco descartó incorporarse a algún equipo de los Estados Unidos y seguir los pasos de diversos jugadores con historia en el continente europeo que deciden sumarse a planteles de la Major League Soccer (MLS).

Te puede interesar: “Que le caiga la maldición”: hijo de José Ramón Fernández envió mensaje al América de cara a la liguilla

“Me gustaría también otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar es el inglés. Me gustaría vivir en Los Ángeles, MIami, no lo sé, no lo tengo tan concreto ahora. Estoy enfocado en Chamipions League con el Inter de Milán y hacer lo mejor posible”, finalizó en su entrevista al medio de comunicación.