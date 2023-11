La diputada Federica Quijano de Kabah llora la muerte de su “compañero de cama”

La diputada Federica Quijano ha expresado su deseo por continuar desarrollándose como funcionaria por el estado de Yucatán, respaldada por Morena (Federica Quijano)

Federica Quijano entristeció a sus seguidores este martes 14 de noviembre al dar a conocer la noticia de que perdió a uno de los miembros más queridos de su familia e incluso lo catalogó como su compañero “de vida y de cama”.

Fue en su cuenta de Instagram donde la diputada federal e integrante de Kabah expresó estar muy dolida por la partida de su mascota, un perro de nombre Fénix y le confesó a sus más de 270 mil seguidores que no sabe bien qué hacer ante la partida de su animal de compañía para sentirse mejor.

“Hoy perdemos a un miembro de la familia y no sé cómo hacerle para sentirme mejor. De verdad no lo sé! Él era mi compañero de vida, aventuras y el que dormía a mi lado”, escribió la intérprete de La calle de las sirenas.

Añadió: “Hoy ese espacio queda vacío sin ti, mi perro pata, no se cómo vivir sin ti, me diste tanto amor y sonrisas y paz, sin duda sin ti mi vida será diferente pues no tendré en quien llorar. Eres mi héroe y te amo con toda el alma”.

Fénix es el nombre del perro que acompañó a Federica durante varios años y fue considerado "parte de la familia" (Foto: Instagram)

La famosa de 52 años compartió un video horas más tarde donde se le ve en distintas situaciones acompañada del animal, jugando en el campo, paseando por las calles y en un ambiente doméstico. “Mi perro sin pata”, “Mi héroe”, “Mi cuidador”, escribió sobre las imágenes donde se le ve al canino.

Además, la diputada por el Partido Verde Ecologista, quien se registró hace algunas semanas para contender en la encuesta interna de Morena en Yucatán, redactó otro desgarrador mensaje.

“No tengo palabras para decirles cuánto dolor siento por perder a Fénix! Él era parte de mi familia, de mi paz, el que siempre me cuidó, me amó sin importarle nada, si era o no, si hice o no, sólo él me esperaba con toda la emoción porque sabía que, sin importarle qué hiciera, lo iba a amar y cuidar”, escribió la madre de los pequeños María y Sebastián.

La famosa escribió desgarradores mensajes tras la muerte del animal (Foto: Instagram)

“No importa desde qué trinchera, pero siempre te honraré y cuidaré de ti estés donde estés! Gracias Fénix por regalarme tus sonrisas, tus besos y tu amor, no hay nada ni nadie que en este momento me haga sentir mejor sin ti!”, añadió.

Por último, la compañera de Apio, Sergio, René y Daniela en Kabah pidió disculpas por si acaso le falló al fallecido animal.

“Vuela alto que aquí cuidaré tu recuerdo y tu amor! No sé cómo podré seguir sin ti. Sin mi mejor amigo, mi compañero de cama y de vida! Te amo Fénix gracias por hacer mi vida hermosa y perdóname si te fallé”.

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores le ofrecieron palabras reconfortantes y destacaron la sensibilidad de Federica, cuyo nombre real es Jeaninne Patricia Quijano Tapia.

La cantante se registró para la encuesta de la 4T en Yucatán (X/@Federicaq)

Las condolencias de sus amigos ante la pérdida de Fénix

Por su parte, su hermano Apio Quijano se unió a su sentimiento. “Sé el dolor de perder a un ser querido tan importante y un ser tan hermoso como ese bebé. De todo salimos a su tiempo, todo se sana a su tiempo y aquí seguimos muchos seres que te amamos y haremos tu vida más bonita. Vive el dolor y despide con amor”.

“Lo siento en el alma Fede bella. Te abrazo con todo mi corazón”, le escribió Alessandra Rosaldo; “Lo siento mucho Fede querida!! Te abrazo con mucho amor”, escribió por su parte Andrea Legarreta. Así mismo, Aracely Arámbula se limitó a colocar emojis de corazón y de perrito. Además, la actriz Joana Benedek anotó “Dios lo reciba en su luz de amor. Y fuerte y cálido abrazo, para ti, Fede”.