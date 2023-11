¿Lloverá durante los conciertos de Paul McCartney en el Foro Sol? Éste es el pronóstico del clima

Paul McCartney afina detalles para sus conciertos en la Ciudad de México y sus fanáticos también se encuentran “en sus marcas, listos, fuera” para deleitarse por un par de horas con el fascinante repertorio musical del ex Beatle.

El Foro Sol de la CDMX, en la alcaldía Iztacalco, será el hogar de un esperado setlist lleno de emoción, clásicos y algunas lágrimas. No obstante, es probable que el llanto de sus seguidores sea imperceptible en medio de las lluvias o lloviznas que se presenten a medio concierto.

Y es que el famoso recinto de espectáculos es uno de lo más grandes del país, pero también uno de los más abiertos y expuestos a la intemperie. Razón de que muchos de los seguidores del británico que ya se preparan para acudir ya sea el martes 14, o el jueves 16 de noviembre, se pregunten cuál será el pronóstico del clima.

Concierto del martes 14 de noviembre

De acuerdo con el sitio web Meteored, durante el martes la CDMX por la tarde tendrá cielos nebulosos con temperaturas alrededor de 21 grados centígrados. No obstante, por la noche los cielos estarán nubosos con temperaturas de 14 grados centígrados y posibilidad de lluvias débiles.

Mientras tanto el Pronóstico Meteorológico de CONAGUA informó a través de redes sociales que durante el martes 14 de noviembre se espera una máxima de 22 grados centígrados, pero con posibilidad de lluvias aisladas. Su gráfico afirma que habrá un 40% de probabilidades de precipitaciones.

Concierto del jueves 16 de noviembre

Para el segundo concierto del artista británico la web Meteored, afirma que el jueves “se verán principalmente intervalos nubosos”, con temperaturas que oscilarán entre 7 y 26 grados durante el dia. Se esperan vientos moderados, pero no lluvias, de acuerdo con el portal.

Por otro lado, el pronóstico de CONAGUA para ese día confirma la información anteriormente descrita, asegurando que existe un 0% de probabilidades de lluvias en la Ciudad de México. Por tanto para ese dìa los fans de Paul podrán estar tranquilos y dejar el paraguas en casa.

Por redes sociales circula un supuesto setlist que es el resultado de probabilidades y estadísticas resultantes de los otros conciertos de su gira Get Back Tour.

Can’t Buy Me Love

Junior’s Farm

Letting Go

She’s a Woman

Got to Get You Into My Life

Come on to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Fuh You

You Never Give Me Your Money

She Came In Through The Bathroom

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-la-di, Ob-la-da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I’ve Got a Feeling

Birthday

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry The Weight