La solidaria razón por la que Yeri Mua no transmite sola en Twitch

Yeri Mua no usa Twitch en una cuenta personal Instagram/@yerimua

Yeri Mua publica su contenido en TikTok, Instagram y Facebook, pero recientemente apareció en dos transmisiones en vivo de Twitch junto a Cry, un creador de contenido español que vive que Guadalajara. Esta es una plataforma que no usaría sola para darle impulso a su trayectoria como influencer.

Aunque sus fans le han pedido en repetidas ocasiones que se “mude” a Twitch para hacer sus acostumbradas transmisiones en solitario, Yeri Mua explicó que por el momento no puede usar esa plataforma, ya que su hermano está intentando crecer en ella.

La influencer veracruzana tiene un hermano adolescente cuyo sueño es ser un streamer reconocido en Twitch, ambos decidieron que no se hiciera público el nombre de su canal para que pudiera ganar seguidores por su propio trabajo y no porque es familiar de Yeri Mua.

Yeri Mua explica que su hermano le pidió que no usara Twitch (Captura de pantalla/@yerimua)

Además, ella no usa Twitch en solidaridad con su hermano, pues el chico le pidió como único favor que no abarque esa plataforma para hacer directos de videojuegos y otro tipo de contenido.

Así lo explicó la creadora de contenido en una publicación de X (antes Twitter), originalmente estaba desahogándose sobre el hecho de que una de sus más recientes transmisiones fue eliminada de Facebook:

“No puedo (usar Twitch) mi hermano sueña con ser streamer, es en lo único que me pide que no me meta. No puedo de mujer, pero de vez en cuando puedo cuando me invite Cry”

En su respuesta, Yeri Mua utilizó la frase “de mujer”, la cual únicamente retomó, pero originalmente fue popularizada por Vanessa Labios 4K, dejando entrever que definitivamente no usará Twitch, al menos mientras su hermano menor siga solicitándole ese favor.

Sin embargo, la veracruzana no se mantendrá totalmente alejada de la plataforma, pues seguirá apareciendo en las transmisiones que haga junto a Cry, su mejor amigo. A pesar de que ella ha dicho que sólo se lleva bien con él, hay quienes creen que se atraen mutuamente en el sentido romántico.

Yeri Mua si aparecerá en las transmisiones de Twitch que hace Cry (Captura de pantalla/@yerimua)

Entre comentarios, muchas personas aplaudieron la solidaria acción de Yeri Mua, mientras que otros de sus fans consideraron que se trata de algo excesivo, pues si la cuenta del joven es secreta, entonces no tendría porque haber algún tipo de “competencia” entre ambos y tampoco saldría beneficiado de alguna forma.

Así fueron los mensajes que pudieron leerse en X: “Quien pudiera tener una hermana así”, “Que buena hermana eres, Yeri”, “El Joshua si se sabe la de chambear desde cero. No necesita ser conocido por ser ‘el hermano de’”, “Tu hermano debería entender que puede ser alguien sin opacarte”, “Amor, no entiendo porque tu hermanito no quiere que te metas a Twitch, si tu contenido será diferente”, “Que linda hermana es Yeri Mua” y “Yeri tu plataforma es Twitch en este momento, no puedes renunciar a tu fuente de ingresos cuando ambos podrían estar ahí”.

Yeri Mua y Cry

Yeri Mua es una influencer originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que Cry es un joven español que se dedica a hacer transmisiones en Twitch y vive en Guadalajara, Jalisco, ambos se conocieron de una forma particular, pues él la criticaba por sus polémicas y canciones como Chupón.

Cry y Yeri Mua son mejores amigos (Facebook/yerimua)

En lugar de molestarse, Yeri Mua comenzó a halagarlo en videorespuestas mientras que Cry la conoció e incluso cambió su actitud hacia ella, pues la ha defendido en varias ocasiones.

Actualmente ella lo describió como un mejor amigo, pero hay muchos fans que crearon un shippeo con una hipotética relación entre ambos. Esta suposición incluso fue respaldada por la grafóloga Maryfer Centeno.

Por lo general, Yeri Mua suele estar envuelta en varias polémicas, ya sea porque nombró “jerga de la abuela” a un huipil o porque reprobó todas las materias en la universidad.