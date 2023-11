¿No lo invitó o llegó tarde? En informe de Xóchitl Gálvez no mencionaron a Alito Moreno como asistente

(Fotos: Reuters/ X @alitomorenoc)

Xóchitl Gálvez, senadora panista y precandidata del Frente Amplio por México (FAM), realizó su informe como legisladora, entre quienes asistieron al evento estuvieron Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, Santiago Taboada, aspirante del PAN para la CDMX, Beatriz Paredes, senadora del PRI, Jesús Zambrano, dirigente del Partido Revolucionario Democrático, mientras que Alejandro Moreno, dirigente del PRI no asistió a este evento.

Al comienzo del evento que encabezó Xóchitl Gálvez, no se mencionó el nombre del dirigente del partido del tricolor, a pesar de que otros de los militantes de los partidos que forman parte de la colisión acompañaron a la senadora.

Fue hasta casi finalizar el evento de la precandidata cuando Alejandro (Alito) Moreno, compartió algunas imágenes de que ya había arribado al lugar, incluso pudo subirse a la tarima con Gálvez y otras figuras políticas para tomarse la fotografía del evento.

Alejandro Moreno encabezó reunión de priistas con Xóchitl Gálvez CRÉDITO: X @alitomorenoc

Antes de llegar al informe de la senadora panista, Alejandro Moreno sostuvo una reunión con la junta local de Puebla del Partido Revolucionario Institucional, quizá para tratar sobre los trabajos que se realizan para la contienda que también se dará el próximo año en esta entidad.

Relación entre Xóchitl Gálvez y Alejandro Moreno se volvió tensa

La relación entre Xóchitl Gálvez y Alejandro Moreno se ha tornado tensa derivado a los comentarios que hizo la precandidata sobre el dirigente del partido tricolor, esto porque en ruedas de prensa se refirió a él como un “mal priista”.

“Hay muy malos priistas (con los) que yo no trabajaría como Bartlett, o como Alito o como ahora el exgobernador de Hidalgo, Fayad”, dijo en rueda de prensa.

Durante una conferencia de prensa, la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, atacó de nueva cuenta a Alejandro 'Alito' Moreno Crédito: X @JorgeArmandoR_

Alito Moreno justificó lo dicho por Xóchitl Gálvez y mencionó que este comentario pudo haberse debido a una “lapsus mental”, incluso le restó importancia, pues dijo que la prioridad es construir el mejor proyecto en conjunto con el FAM.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política, los lapsus mentales de las personas, un comentario que haga siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país”, dijo el mandatario.

Sin embargo, este no ha sido el único comentario de Xóchitl Gálvez contra el dirigente Nacional, ya que dijo que no invitaría a su gabinete o a que formara parte de su equipo.

“Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit... ni a Nacho Ovalle”, comentó.