Galilea Montijo aceptó que le gustan los hombres jóvenes: “Podrían ser mis hijos, pero no lo son”

Galilea Montijo y su gusto por los hombres jóvenes, pero ¿De qué edad? (Instagram: @galilamontijo)

Galilea Montijo es una de las presentadoras más famosas de México gracias a los temas de conversación que desencadenó de manera reciente como el caso de que fue a Acapulco para “rescatar” a su hijo y a su expareja Fernando Reina, pero también se colocó bajo los reflectores al convertirse en la conductora del reality show La Casa de los Famosos México.

Desde ese momento la mayoría de sus declaraciones, polémicas o no, generalmente ocasionan que las personas, seguidores o no, volteen a verla para enterarse, a detalle de qué fue lo que mencionó en esta ocasión. Y así fue el caso más reciente donde reveló que a su edad le empezaron a gustar los hombres 30 años menores que ella.

Todo inició porque en el programa Netas Divinas, su compañera Paola Rojas comenzó a platicar sobre la edad que ella tenía y cómo le costó aceptarlo debido al paso del tiempo y los estragos, emocionales y físicos, que ocurrían en su cuerpo y que afectaban su vida diaria.

Pero la declaración más sorpresiva de todas fue por parte de Galilea Montijo quien reveló que a ella le comenzaron a atraer físicamente los hombres de 20 a 30 años sin importar que pudieran parecer sus hijos.

La conductora reveló que no le importa que sus "crushes" pudieran parecer sus hijos Crédito: YouTube: Unicable

Esto fue lo que dijo con exactitud: “A mí me empezaron a gustar los de 20... que bonito, podrían ser mis hijos, pero qué crees, no lo son... ¿verdad? no importa la edad...”, compartió Galilea Montijo.

Sus compañeras de Netas Divinas se rieron de ella y se sorprendieron por sus comentarios. Paola Rojas le sugirió, incluso, desarrollar un musical donde participara con Alexis Ayala, quien también coincidió con Gali al decir que a él también le gustan las mujeres más jóvenes, precisamente de 20 años.

Quien lo tomó de una manera más tranquila fue Natalia Téllez quien dijo que a nadie le debería de importar quién pueda ser tu pareja sentimental siempre y cuando todo en la relación sea consensuado y que los dos implicados sean mayores de edad, en otro caso sí que habría conflictos y no sólo con ella.

Galilea Montijo aseguró que se fija en los hombres que tienen 30 años menos que ella. (Captura YouTube: Hoy)

Galilea Montijo se sorprendió al darse cuenta de la edad que tenía: “Más respeto”

Otro de los momentos destacados de la más reciente emisión de Netas Divinas fue cuando Paola Rojas reveló que tenía 47 años; sin embargo, fue hasta el 2023 que aceptó la edad que ya tiene porque anteriormente no lo hacía e incluso inconscientemente lo ocultaba pues se engañaba a sí misma.

“La edad es un poco más nebulosa, empecé el año y me dije a mí misma que tenía 30 y tantos, al llenar documentos también me confundía, especialmente los del trabajo, pero no, ya voy a cumplir 47... me eché un clavado a mi interior pensé que voy a cumplir 47 otra vez, pero no, eso fue algo que trabajé conmigo misma y ahora ya lo acepto”, detalló la periodista.

Sin embargo, en el caso de Galilea Montijo, fue totalmente diferente pues consideró que es horrible saber la edad que tiene, asimismo, al igual que Paola Rojas, ella se autoengañó pues creía que el próximo año cumpliría media década, pero esa es su edad actual, momento en el que no pudo ocultar su sorpresa.

Galilea Montijo se sorprendió al escuchar su edad. (Captura: Unicable)

“Pao, ¿Qué estás diciendo? Te pido que empieces a respetarme... que horrible es escuchar eso mana... hay que seguir agradeciendo a nuestras doctoras... yo voy a cumplir 50, ah no, ya tengo 50... claro, yo misma me engañé, ya son 51...”, mencionó sorprendida Galilea Montijo sobre el tema de su edad.