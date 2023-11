Jenni Rivera sí habría sido amenazada antes de morir, según el papá de la cantante

Jenni Rivera habría sido obligada a presentarse sin paga, según reveló su papá (Cuartoscuro)

Jenni Rivera murió hace casi 11 años y las causas de su fallecimiento siguen siendo tema de conversación ya que varias personas que la rodeaban han asegurado que fue amenazada antes de morir, incluso le reveló a Pepe Garza en una entrevista que el FBI le había advertido que querían asesinarla.

Te puede interesar: Gabriel Soto aclaró si se casó en secreto con Irina Baeva

Ahora fue Pedro Rivera, papá de la Diva de la Banda, quien confesó en entrevista con Paty Chapoy para Ventaneando que le recomendó a su hija alejarse de los escenarios ya que fue obligada a presentarse en un lugar sin recibir paga.

“Ella en una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte, entonces dice: ‘Lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir’... entonces quiere decir que a ella... me imagino (que sí la amenazaron)”

Pedro Rivera recordó que cuando le dieron la noticias de que encontraron muerta a Jenni, él pensó que era broma (Instagram/@pedroriveramusic)

Pedro entonces le recomendó a la intérprete de Mariposa de Barrio que ya se retirara de los escenarios, pues sabía que su hija corría peligro y consideraba que, estando en el mejor punto de su carrera, era el mejor momento para que se alejara de los escenarios y se preocupara por su integridad.

Te puede interesar: Manelyk González se BURLA de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez por su supuesto romance: “Se viene peor”

Sin embargo, Pedro piensa que Jenni no le hizo caso porque estaba haciendo lo que le gustaba, además de que tenía éxito.

“Yo le digo: ‘Hija, ¿por qué? Si ya llegaste a donde quisiste, por qué ya no nada más haces poquitos eventos, ya ganas bastante dinero, ya retírate’. Entonces ya había siempre el gusanito de hacer lo que te gusta, ya no lo detiene a uno”

Jenni Rivera murió sabiendo que alguien la rastreaba con cada viaje que hacía a México y recibiendo amenazas (Instagram/@jennirivera)

Exigían a Jenni Rivera pagar derecho de piso en sus conciertos en México

Esta no es la primera vez que el padre de Jenni Rivera habla de las amenazas que recibió la cantante. Años atrás Pedro reveló que la Diva de la Banda fue en repetidas veces intimidada para que pagar por cada presentación que ofrecía en México.

Te puede interesar: Belinda anuncia nueva música “con dedicatoria”; Nodal, Lupillo y más en problemas, aseguran fans

Según el intérprete, al principio de su carrera, Jenni tenía que pagar por “derecho de piso” alrededor de 500 pesos mexicanos por concierto, pero antes de su muerte la cifra alcanzaba los 700 mil pesos.

“Hay veces que se usa que a la gente le cobran el piso por venir a cantar y puede ser una amenaza sencilla”, dijo en una conferencia de prensa.

Jenni tenía que estar cada fin de semana en La Voz México, donde era coach. Fue en uno de los viajes a la CDMX que murió (Televisa)

Jenni Rivera estaba asustada por las amenazas que recibía

Antes de morir, la intérprete de Querida socia le confesó a Pepe Garza en una entrevista que el FBI le había llamado para advertirle que su vida corría peligro ya que había gente que la estaba buscando para matarla.

La cantante fue tajante cuando contactó con Pepe, pues quería dar testimonio de lo que estaba viviendo, pues la situación le preocupaba.

“Hoy miércoles 27 de julio y son las cuatro de la tarde, y yo quise hacer la entrevista de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo... ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido”, dijo Jenni.

El locutor Pepe Garza entrevistó a Jenni Rivera de manera secreta, ahí, le reveló que estaba siendo amenazada de muerte (ig: pepegarza)

Garza reveló que decidió borrar la entrevista de todos sus dispositivos al poco tiempo, pero la guardó en un disco que llevaba a todas partes. Cuando se enteró de la muerte de la cantante decidió conservar aún con más cuidado su plática con la Diva de la Banda, la sacó a la luz hasta años después.

Primero se la mostró a los hijos de Jenni, quienes no sabían que ella había recibido amenazas y estaba asustada por lo que le pudiera pasar con cada viaje que hacía a México.