Claudio Yarto apareció en la Cámara de Diputados para “rapear” junto a Jaime Maussan

El cantante visitó la Cámara de Diputados para hablar sobre OVNIS. (Getty Images)

El fenómeno relacionado con el avistamiento de OVNIS y una presunta interacción más “cercana” con los extraterrestres es un tema que poco a poco cobra una mayor importancia y seriedad dentro de las sociedades del mundo. Algo que se consideraba una “broma” o incluso “falsedades” empieza a generar la pregunta ¿Y si es real?.

Esto llevó a que Estados Unidos fuera uno de los primeros países en llevar el tema a otro nivel al presuntamente presentar evidencias de objetos voladores que no presentaban ninguna característica conocida por el ser humano, inclusive hasta la actualidad, lo que puso bajo la mira a nivel internacional los videos que difundieron.

México también le otorgó una mayor importancia y decidió invitar a uno de los investigadores de este tipo de seres no terrícolas, de hecho es considerado como uno de los más famosos e importantes. Se trata de Jaime Maussan, que por segunda ocasión visitó la Cámara de Diputados para platicar sobre este rubro desconocido para muchos aún.

Jaime Maussan acudió a la Cámara de Diputados a su segunda conferencia de extraterrestres. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Sin embargo, esta ocasión tuvo un invitado que formó parte de la conferencia de extraterrestres, sólo que llamó la atención por lo peculiar del invitado, se trató del músico y vocalista del grupo Caló: Claudio Yarto quien también tuvo una relevante participación al rapear al frente de la Cámara de Diputados.

En este punto una gran cantidad de personas se preguntó cuál era la relación entre Claudio Yarto y el fenómeno extraterrestre y se cuestionaron los motivos que están detrás de la decisión de Jaime Maussan de invitarlo a su conferencia en un recinto tan importante como lo es el Congreso de México.

Resulta que al tomar la palabra y participar en la audiencia al frente de la Cámara de Diputados, el cantante aseguró que desde su casa ha tenido la oportunidad de poder avistar diferentes objetos en el cielo que no se comparan con los ya conocidos como podrían ser aviones, satélites, estrellas fugaces o cometas.

El vocalista de Caló decidió rapear y platicar sobre extraterrestres junto a Jaime Maussan Crédito: X: DiputadosOut

Esto fue lo que dijo Claudio Yarto: “Me vine a meter a su conferencia, yo no soy científico, pero desde 1984 he tenido la suerte de ver, por primera vez, en el mar del universo... si usted quiere ver OVNIS tiene que voltear hacia arriba, desde ese año he tenido muchos avistamientos... he grabado muchos eventos que pasan, platillos, estelas, cilindros los pude registrar, vivo en un octavo piso... no tengo ninguna prueba científica, tengo los videos... sé que existen porque pasan todos los días”.

Después de tocar un poco el tema de los extraterrestres, el vocalista de Caló decidió enviar un mensaje para motivar el cuidado del Planeta Tierra, pero en forma de canción de rap, momento que fue calificado como surrealista y hasta como cinematográfico.

La visita del cantante a la Cámara de Diputados desató memes. (captura: X)

Jaime Maussan presentó momias extraterrestres en el Congreso

Jaime Maussan acudió por primera vez a la Cámara de Diputados a presentar los restos momificados de dos presuntos seres que no pertenecen al Planeta Tierra. De acuerdo con la información que compartió el investigador estos fueron conservados en tierra de diatomeas lo que permitió su conservación hasta nuestros días.

Los cuerpos habrían sido encontrados en Perú y fueron estudiados por la UNAM Crédito: x/@Juan_OrtizMX

Este hecho, calificado como inédito, generó gran cantidad de controversias en nuestro país y en el mundo pues se convirtió en una nota internacional que apareció en medios internacionales importantes. Asimismo desató memes y burlas en las redes sociales, pero por otra parte hubo personas que defendieron el descubrimiento y la presentación de Jaime Maussan.