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Qué es la sustentabilidad y cómo comenzar aplicarla

Aprender sobre sustentabilidad es mejor en comunidad, existen actividades que podemos realizar como parte de nuestro día a día y diversos espacios en los que podemos compartir con otras personas para seguir aprendiendo sobre el cuidado del planeta

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Sostenibilidad medio ambiente
El compromiso con el medio ambiente está en hacer comunidad (Gettyimages)

La sustentabilidad es un tema que ha cobrado fuerza en los últimos años, cada vez más personas se han comprometido con la búsqueda de una mejor calidad de vida que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente y que por supuesto, no esté peleada con el crecimiento económico. Sin embargo, aún existen muchas dudas respecto al modo de vida sustentable y cuáles son las formas más prácticas de integrarlo en nuestro día a día, por ello compartimos algunas acciones sustentables que puedes empezar a realizar.

El primer paso es comenzar por saber qué es la sustentabilidad. En términos básicos, se trata de satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos a través del uso racional y responsable de los recursos naturales. Teniendo esto en cuenta, existen pequeños hábitos que pueden ayudar al cuidado del medio ambiente:

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Reducir el consumo de plástico

El plástico es uno de los materiales que más tarda en degradarse, por ello disminuir su consumo puede tener un impacto importante en el medio ambiente. Podemos contribuir a ello con el uso de bolsas de tela para ir al supermercado, botes de agua reutilizables, evitar usar popotes y reutilizar aquellos utensilios hechos de plástico.

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Impulsar el consumo local

Elegir los productos locales sobre los importados también contribuye a la sustentabilidad, existen muchos productores regionales o locales que ofrecen artículos de excelente calidad y a costos accesibles, lo cual no sólo contribuye a nuestra economía, sino también a fortalecer la economía local. Además el consumo local nos ayuda a construir comunidad.

Usar productos ecoeficientes

Son aquellos productos que están elaborados utilizando el mínimo de recursos como agua, materias primas, energía etc. Existen toda clase de productos de este tipo: ropa, pañales para bebé, bombillas LED, bolígrafos etc.

Hacer Comunidad

Estar en contacto con otras personas nos ayuda a generar vínculos y puede servir para aprender cosas nuevas. Algunas formas son asistir a talleres sobre cuidado del medio ambiente, bazares ecofriendly, el consumo local, etc.

El cuidado del medio ambiente no tiene por qué ser complicado, a través de estás acciones podemos encaminarnos hacia la sustentabilidad. Además, actualmente existen diversos espacios que buscan hacer conciencia sobre ello y seguir generando diálogo a través de pláticas, talleres, cursos, bazares, etc.; uno de ellos es la Bioferia México 2023 que se llevará a cabo en el Parque Ecológico “18 de Marzo” del 10 al 12 de noviembre.

La Bioferia México 2023, la segunda edición del encuentro de sustentabilidad más grande de Latinoamérica en CDMX. (Cortesía)
La Bioferia México 2023, la segunda edición del encuentro de sustentabilidad más grande de Latinoamérica en CDMX. (Cortesía)

Se trata de la segunda edición de este evento, en el que más de 150 empresas y organizaciones realizarán actividades para impulsar y promover compromiso con el medio ambiente, teniendo como premisa “vive consciente, consume responsable”.

La Bioferia no sólo es un encuentro con charlas y conferencias con panelistas especializados, también cuenta con stands para emprendedores y zona gastronómica, por lo que es la oportunidad ideal para conocer empresas y productores locales cuyos productos nos ayudan a tener una mejor calidad de vida, mientras cuidamos el planeta.

Durante los 3 días de Bioferia los asistentes podrán encontrar muchas actividades como talleres, música, conferencias y foros de discusión. Es un evento para todas las edades, por lo que se puede asistir con amigos y familia, además de que es totalmente gratuito.

Si quieres asistir sólo da Click Aquí para solicitar tu entrada.

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