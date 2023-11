Estallan las críticas contra el cartel del Pal’ Norte 2024: “Parece el Vive Latino”

El festival también recibió críticas a pesar de su extenso line-up. (Archivo) (Captura)

El cartel oficial del festival Tecate Pal’ Norte, uno de los más esperados del año por el público mexicano, finalmente fue revelado y a pesar de que en él figuran bandas como Blink-182, Belanova, Imagine Dragons, Louis Tomlinson, Peso Pluma, The Warning, Maná, entre muchos otros, para algunos de los fans no fue suficiente.

Te puede interesar: ¡Se acabó la espera! Tecate Pa’l Norte 2024 revela su emocionante cartel: conoce a los artistas destacados

Pero cuál fue el motivo que causó disgusto entre los amantes de este tipo de espectáculos en México, uno de ellos fue porque aseguraron que los artistas que tendrán una presentación en este festival no le “hacen justicia” al precio que deben pagar por boleto para cada uno de los días, abono y mucho menos por el dinero invertido en hospedaje y alimentos (especialmente para aquellos que viajan de otros estados de la República Mexicana).

El segundo punto por el que una gran cantidad de fans, para sorpresa de muchos, se decepcionaron por lo que aparecía en el cartel oficial del evento, fue que aparecían nombres que se repetían constantemente en las distintas ediciones del Tecate Pal’ Norte, por mencionar algunos de los que precisaron en redes sociales estaba el caso del grupo Enjambre, Elsa y Elmar, Alisson, entre otros.

El cartel oficial del Tecate Pal' Norte. @TecatePalNorte

Estas quejas evolucionaron al grado de ser comparado con el festival Vive Latino que, año tras año, recibe quejas de personas que no están de acuerdo con el cartel oficial del festival realizado en la Ciudad de México; sin embargo, resulta un completo éxito pues los asistentes se cuentan por decenas de miles.

Te puede interesar: Kendrick Lamar vendrá a México: ¿Cuándo inicia la preventa del Axe Ceremonia 2024?

Estos fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en redes sociales en contra de la propuesta musical del Tecate Pal’ Norte 2024: “Bueno, planeaba ahora si ir al Pal Norte pero no me encanto, está meh (expresión de desaprobación)”, “Se mamaron con el pal norte, está cul**o”, “El cartel del Pal Norte parece playlist de borrachera a las 3 de la mañana”, “El Pal Norte cada vez se parece más al Vive Latino”, “No me gustó el line up del Pal Norte”, “Triste por el cartel de Pal Norte, pero feliz porque no gastaré”.

No obstante, y como es costumbre dentro de las redes sociales, aquellos que sí están de acuerdo con la oferta musical del festival musical del norte de México iniciaron un debate que poco a poco subió de tono al grado de ofenderse por un simple cartel de un evento. Finalmente el anuncio causó controversia dentro de las plataformas digitales ocasionando peleas.

El cantante mexicano Peso Pluma es uno de los que encabezan el cartel del Pal Norte. EFE/Marlon Pacheco

Cuándo y dónde será el Pal’ Norte 2024

Tras el anuncio del cartel oficial del Tecate Pal’ Norte 2024 las personas que están interesadas en asistir a este festival comenzaron a preguntarse qué días se llevará a cabo y cuál será la sede del magno evento musical.

Te puede interesar: Corona Capital 2023 comparte su mapa oficial: así será el festival y estos son los escenarios

Para empezar es importante recordar que el lugar en el que se realiza el Pal Norte es en el mismo de todas las ediciones anteriores, es decir que será en el Parque Fundidora, ubicado en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. La cita para todos los interesados será durante los próximos 3 días.

- Viernes 29 de marzo: En la primera jornada del festival se presentarán artistas como Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, y Belanova.

Por el momento la segunda fecha confirmada de Belanova será en el Pal Norte. (Belanova)

- Sábado 30 de marzo: Los grupos y cantantes confirmados, al menos un puñado de ellos, para el segundo día del Pal Norte serán Blink-182, Louis Tomlinson, Anitta, Danna Paola, Gabito Ballesteros, YNG Lvcas, entre otros.

- Domingo 31 de marzo: Para cerrar los tres días del festival de música, el público asistente podrá disfrutar de presentaciones como la de Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Regida, Kenia Os, Santa Fe Klan, entre varios más.