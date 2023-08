AMLO señala a Alonso Ancira como obstáculo para rescatar a Altos Hornos: “El señor no cede”

AMLO señala a Alonso Ancira como obstáculo para rescatar a Altos Hornos. Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre la situación financiera de la empresa Altos Hornos de México, la cual tiene un adeudo con el gobierno federal que ascendería a entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, y por la cual se ofreció a interceder, bajo ciertas condiciones.

Te puede interesar: Escala la lucha de la 4T vs el Poder Judicial: exhiben a jueces con denuncias penales en La Mañanera

De acuerdo con el presidente López Obrador, el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, no ha querido ceder en la estrategia que él mismo planteó en mayo pasado para rescatar a la empresa.

En su mañanera recordó que hay muchos trabajadores y proveedores que no han cobrado, y que Altos Hornos tiene adeudos con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Infonavit.

Te puede interesar: Gobierno de AMLO presentará una queja ante la SCJN contra el ministro Luis María Aguilar por retrasar un caso por 8 meses

“El señor no cede, él quisiera, pienso, que se le permitiera seguir siendo a él preponderante (...) eso no es posible porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa, entonces él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera, administrativa, se hagan cargo de Altos Hornos”, indicó.

El presidente López Obrador aseguró que es necesario que se inyecte “dinero fresco” a la empresa

López Obrador destacó esto como la única manera en que los trabajadores podrán ser recontratados y con lo que se podrán alcanzar acuerdos con los proveedores con los que se tienen adeudos.

Te puede interesar: ¿Ya estaba pactada la salida de Santiago Creel? AMLO reconoce a Xóchitl Gálvez como “la predilecta de la oligarquía”

Señaló que es es necesario que Alonso Ancira entienda que “ya se terminó su ciclo” y que sólo con su salida de Altos Hornos el gobierno podrá reestructurar la deuda que se tiene con la Hacienda Pública.

Rechazó la que deuda que Altos Hornos tiene con el gobierno federal pueda condonarse, pero aseguró que lo que sí es viable, es que se pueda tener a nuevos inversionistas que garanticen que se van a destinar recursos a la empresa, “dinero fresco”.

“No podemos hacer un acuerdo con el señor Ancira, por razones obvias, sin que tengamos nada personal contra él. Es una cuestión de juicio práctico”, dijo el mandatario federal.

Foto: El empresario mexicano Alonso Ancira

La recomendación de AMLO para Alonso Ancira

El presidente López Obrador realizó una recomendación a Alonso Ancira para que no crea a quienes le dicen que cuando deje la Presidencia de la República “van a regresar los de antes”.

Dijo que es posible también se les esté diciendo que tenga confianza en ello y que coopere para las campañas.

“Una recomendación: que no les crean a los que los encampanar y les dicen no te preocupes, ya se va a ir Andrés Manuel y les pueden estar diciendo que van a regresar los de antes; y hasta les pueden estar diciendo ten confianza y coopera, porque así le hacían antes porque daban dinero”, dijo.

<br/>